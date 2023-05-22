22 мая

21 мая

Популярное

Осуждённые изготовят мебель и постельное бельё для детсада в Бурятии

Осуждённые изготовят мебель и постельное бельё для детсада в Бурятии
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
О сотрудничестве договорилось руководство

Заместитель начальника гусиноозерской исправительной колонии №1 Даши Эрдыниев провел рабочую встречу с заместителем главы Джидинского района Владимиром Цыденовым и заместителем начальника управления образования Джидинского района Алдаром Гармаевым.

На встрече стороны обсудили возможные направления сотрудничества, затронули вопросы взаимодействия, с подрядными организациями, ведущими строительство двух детских садов, спортивного зала и стадиона на территории Джидинского района.

- После ознакомления с каталогом продукции, производимой в учреждении, достигнута договорённость по расчёту цены на корпусную мебель для строящихся детских садов, а также намечены планы по поставке детского постельного белья, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

УФСИН

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сегодня будет жарко
В Бурятии сегодня будет жарко
Общество, 22.05.2023
Осадков не ожидается
Из Бурятии выдворят иностранного рабочего
Из Бурятии выдворят иностранного рабочего
Общество, 21.05.2023
Он нарушил срок пребывания в России
Алексей Поддубный (Джанго): Конфликт на Донбассе, вероятно, будет продолжаться долго
Алексей Поддубный (Джанго): Конфликт на Донбассе, вероятно, будет продолжаться долго
Общество, 21.05.2023

Музыкант побывал в Улан-Удэ и нарисовал мрачные перспективы

В Бурятии началось строительство ещё одной школы
В Бурятии началось строительство ещё одной школы
Общество, 21.05.2023
Школа будет рассчитана на 176 учащихся
В нацпарке в Бурятии напомнили о запрете на прогулки в лесу
В нацпарке в Бурятии напомнили о запрете на прогулки в лесу
Общество, 21.05.2023
В лесу нельзя появляться минимум до 9 июня
«Российский азимут – 2023» прошёл в Улан-Удэ
«Российский азимут – 2023» прошёл в Улан-Удэ
Общество, 21.05.2023
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с крупнейших соревнований по спортивному ориентированию
В Улан-Удэ днём до +20 градусов
В Улан-Удэ днём до +20 градусов
Общество, 21.05.2023
По республике переменная облачность, преимущественно без осадков
В Чите адвокату предъявили обвинение в даче взятки
В Чите адвокату предъявили обвинение в даче взятки
Общество, 20.05.2023
По версии следствия, женщина дала взятку работнику управления архитектуры и градостроительства
В Улан-Удэ прошла премьера национального балета
В Улан-Удэ прошла премьера национального балета
Общество, 20.05.2023
Постановку готовили три года, специально к столетию республики
Шесть игорных заведений накрыли в Бурятии с начала года
Шесть игорных заведений накрыли в Бурятии с начала года
Общество, 20.05.2023
Следственными органами возбуждено 4 уголовных дела
В Бурятии буддисты помолились хозяину местности у священной горы Барагхан
В Бурятии буддисты помолились хозяину местности у священной горы Барагхан
Общество, 20.05.2023
Ритуал способствует возрождению, сохранению и укреплению национальной культуры, традиций. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с молебна  
В Бурятии обнаружен пожар в труднодоступной местности
В Бурятии обнаружен пожар в труднодоступной местности
Общество, 20.05.2023
Дороги к возгоранию отсутствуют, поэтому принято решение доставить пожарных-десантников с помощью вертолёта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^