О сотрудничестве договорилось руководство
Заместитель начальника гусиноозерской исправительной колонии №1 Даши Эрдыниев провел рабочую встречу с заместителем главы Джидинского района Владимиром Цыденовым и заместителем начальника управления образования Джидинского района Алдаром Гармаевым.
На встрече стороны обсудили возможные направления сотрудничества, затронули вопросы взаимодействия, с подрядными организациями, ведущими строительство двух детских садов, спортивного зала и стадиона на территории Джидинского района.
- После ознакомления с каталогом продукции, производимой в учреждении, достигнута договорённость по расчёту цены на корпусную мебель для строящихся детских садов, а также намечены планы по поставке детского постельного белья, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Осуждённые изготовят мебель и постельное бельё для детсада в Бурятии
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