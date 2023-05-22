Осуждённые изготовят мебель и постельное бельё для детсада в Бурятии

Общество, Фото: УФСИН по РБ

О сотрудничестве договорилось руководство



Заместитель начальника гусиноозерской исправительной колонии №1 Даши Эрдыниев провел рабочую встречу с заместителем главы Джидинского района Владимиром Цыденовым и заместителем начальника управления образования Джидинского района Алдаром Гармаевым.



На встрече стороны обсудили возможные направления сотрудничества, затронули вопросы взаимодействия, с подрядными организациями, ведущими строительство двух детских садов, спортивного зала и стадиона на территории Джидинского района.



- После ознакомления с каталогом продукции, производимой в учреждении, достигнута договорённость по расчёту цены на корпусную мебель для строящихся детских садов, а также намечены планы по поставке детского постельного белья, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



