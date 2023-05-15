Днём по региону +9, +14, местами +3, +8
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 мая по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по юго-западу осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10, по северной половине до 15-18 м/с. Температура ночью 0,-5, местами до -10, днём +9, +14, местами +3, +8.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +10, +12.
По Бурятии переменная облачность
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 15.05.2023
Днём по региону +9, +14, местами +3, +8
Он получил два года колонии
Спасатели, выезжавшие по неверному сообщению об оторвавшейся льдине с рыбаками, вернулись в пункт постоянной дислокации
Владелец собак признан виновным в причинении смерти по неосторожности
Участки на сегодня возвращены в федеральную собственность
Жертвами интернет-преступников за последнюю неделю стали 29 жителей Бурятии
Горожанин заявил, что иногда представители банка звонили ему в ночное время – после 23 часов
Осадки выпали в посёлке на берегу Байкала
Украденные слитки мужчины спрятали в лесу в другом регионе
За минувшие сутки обнаружен лесной пожар в Баунтовском районе, который был оперативно потушен
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
Средства были в итоге конфискованы, сам нарушитель оштрафован
В республике местами небольшой дождь
Общество, 13.05.2023
Соревнования проходили в Московской области
Общество, 13.05.2023
Состоялся ежегодный конкурс профмастерства