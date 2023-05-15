По Бурятии переменная облачность

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём по региону +9, +14, местами +3, +8



По данным Бурятского гидрометцентра, 15 мая по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по юго-западу осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10, по северной половине до 15-18 м/с. Температура ночью 0,-5, местами до -10, днём +9, +14, местами +3, +8.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +10, +12.

