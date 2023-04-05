Две семейных юбилея отметили в районах Забайкалья
Две семьи, супруги в которых прожили вместе по 60 лет, поздравили специалисты департамента ЗАГС Забайкальского края. Семьи проживают в Дульдургинском и Шелопугинском районах.
В Агинском Бурятском округе в торжественной обстановке принимали поздравления с 60-летием совместной жизни жители села Таптанай Георгий и Эльвира Гурулевы. Георгий – уроженец села Таптанай. После службы в армии работал в колхозе трактористом-механизатором, затем выучился на шофёра и был им до выхода на заслуженный отдых. Его супруга родилась в посёлке Агинское. Познакомилась со своим будущим мужем, когда приехала работать в Таптанай на кирпичный завод. Её послужной список широк – трудилась телефонисткой на почте, почтальоном, завхозом в детском саду и специалистом отдела кадров колхоза.
Оба супруга являются ветеранами труда. Родили и воспитали четырёх детей, помогают им воспитывать семерых внуков и десять правнуков. На торжестве в адрес юбиляров звучали слова поздравлений и признательности от глав сельских поселений, детей, родственников. Супруги расписались в почётной книге юбиляров Дульдургинского района.
Сотрудники Шелопугинского отдела ЗАГС на дому поздравили с бриллиантовым юбилеем семейной жизни Петра и Альбину Сосниных. Молодые познакомились в 19-летнем возрасте в посёлке Атамановка. Когда переехали на родину Петра в село Дая Шелопугинского района, у них уже была одна дочь. На новом месте родилось ещё четверо детей. Всего же на данный момент семья Сосниных насчитывает в разных поколениях 21 человека.
Сотрудники отдела ЗАГС Шелопугинского района вручили Петру и Альбине благодарственные письма, подарок и привезли для памятной росписи почётную книгу юбиляров. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
В Агинском округе супруги справили «бриллиантовую свадьбу
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