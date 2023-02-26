«Матрёшкин дом», «Потешная» и «Лакомка»: Для улан-удэнцев составили гид по Масленице

В этномузее рассказали, как развлечься и чем угоститься на празднике









Первая площадка – «Встреча». У входа гостей будут приветствовать артисты и яркие ростовые куклы, которые заодно познакомят их с «навигационной» картой праздника.



Вторая зона – «Заигрыш-шоу. Здесь улан-удэнцев ждут розыгрыши и подарки от радио MCM и телекомпании АТВ. Стилизованную сцену дополнит фудкорт с восьмиметровой масленичной куклой.



В третьей зоне – «Лакомка» – можно угоститься вкусными блинами и пирогами и приобрести мёд, чай и орехи.



Четвёртая локация – «Разгуляй» – «эпицентр» празднования Масленицы. На главной сцене выступят лучшие творческие коллективы Бурятии. Среди них – «Клуб гармонистов» имени Арсентия Слепнёва из Бичурского района, фольклорный ансамбль казачьей песни «Воля» из Гусиноозёрска, народный ансамбль песни и танца «Раздолье», театр танца «Угол зрения», рок-группа «Бездарь» и солисты детских школ искусств № 11 и 13.



В программе – народные забавы, игры и, пожалуй, самый зрелищный конкурс масленичного гуляния – «Взятие ледового столба». Те, кто покорит его, получат ценные призы.



Пятая локация – «Тёщины вечёрки» – это блинные забавы, состязания и конкурсы. А вот шестая – «Золовкины посиделки» – понравится хозяюшкам. Здесь потребуется проявить свои умения, ловкость и сообразительность.



Седьмая локация – «Молодецкие забавы» – особая анимационная площадка для тех, кто так и рвётся что-нибудь покорить, преодолеть или пересечь. Гостям предлагают поучаствовать в силовых соревнованиях и получить не только огромное удовольствие, но и награду за свои старания.



Восьмая локация – «Потешная» – площадка с задорными народными играми для самых маленьких гостей. В девятой, под названием «Ярмарочная», организуют ярмарку товаров и продукции от партнёров мероприятия.



В десятой по счёту зоне – «Матрёшкин дом» – расскажут о символе Масленицы – матрёшке, приготовят вкусный чай и свежую сладкую выпечку.



В 11-ой локации – «Музей забытой музыки» – представят коллекцию русских народных инструментов, созданную мастером Сергеем Плотниковым. Интерактивная выставка пройдёт в виде увлекательной экскурсии-концерта. Это прекрасная возможность лучше узнать традиции и обычаи русского народа и кое-какие интересные факты из древнерусских литературных памятников.



Ещё одна, 12-ая локация – «Экскурсии нон-стоп». В 13:00 там начнутся абсолютно бесплатные экскурсии по старообрядческому комплексу. Они будут проходить каждые полчаса. Продолжительность одной – 30 минут. Посетителей познакомят с историей старообрядцев Забайкалья, раскроют секреты строительства домов и усадеб той поры и поведают, как держали свои огороды семейские и что они выращивали.



Заключительная, 13 локация – «Сундук желаний». Нужно написать своё заветное желание и положить бумажку с ним в специальный сундук, установленный рядом с обновлённой фотозоной. Последний во время шествия перенесут к масленичному чучелу и положат каждое пожелание в кармашек к кукле. По народному поверью, если сжечь его вместе с чучелом в прощёное воскресенье, загаданное непременно сбудется, а весна обязательно начнётся с радостных хлопот. А ещё под конец всех ждёт захватывающее файер-шоу.



Начало Масленицы в этномузее – 26 февраля в 13:00.



Возрастное ограничение – 0+



В эти дни в Этнографическом музее народов Забайкалья на Верхней Берёзовке с размахом отмечают старинный народный праздник – Масленицу. Организаторы подготовили для жителей и гостей бурятской столицы обширную развлекательную программу и даже составили подробный путеводитель, чтобы им было легче сориентироваться на территории этномузея. Всего там развернётся 13 локаций, так что каждый точно найдёт занятие себе по душе.