Также свалка может привлечь бездомных собак
Жителей микрорайона Сосновый Бор в Улан-Удэ беспокоит свалка, находящаяся вблизи дома 163 А по ул. 70 лет Октября. Накануне депутат Улан-Удэнского городского Совета Анатолий Перепелица и руководитель Октябрьской администрации Андрей Муравьев выехали туда.
- Мы поручили «Экоальянсу» произвести очистку этой территории и установить здесь дополнительные баки, — пояснил Андрей Муравьев.
В горсовете отметили, что такие свалки создают кормовую базу для бродячих собак, тем самым представая опасность местным жителям.
- Порядок и безопасность превыше всего, необходимо оперативно устранить свалку и далее самим жителям не допускать такого, - высказался депутат Анатолий Перепелица.
Свалка в отдалённом районе Улан-Удэ беспокоит местных жителей
Общество, Фото:
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