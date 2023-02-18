Свалка в отдалённом районе Улан-Удэ беспокоит местных жителей

Также свалка может привлечь бездомных собак



Жителей микрорайона Сосновый Бор в Улан-Удэ беспокоит свалка, находящаяся вблизи дома 163 А по ул. 70 лет Октября. Накануне депутат Улан-Удэнского городского Совета Анатолий Перепелица и руководитель Октябрьской администрации Андрей Муравьев выехали туда.



- Мы поручили «Экоальянсу» произвести очистку этой территории и установить здесь дополнительные баки, — пояснил Андрей Муравьев.



В горсовете отметили, что такие свалки создают кормовую базу для бродячих собак, тем самым представая опасность местным жителям.



- Порядок и безопасность превыше всего, необходимо оперативно устранить свалку и далее самим жителям не допускать такого, - высказался депутат Анатолий Перепелица.

