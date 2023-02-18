18 февраля

17 февраля

Популярное

Свалка в отдалённом районе Улан-Удэ беспокоит местных жителей

Свалка в отдалённом районе Улан-Удэ беспокоит местных жителей
Общество,  Фото:Горсовет Улан-Удэ
Также свалка может привлечь бездомных собак

Жителей микрорайона Сосновый Бор в Улан-Удэ беспокоит свалка, находящаяся вблизи дома 163 А по ул. 70 лет Октября. Накануне депутат Улан-Удэнского городского Совета Анатолий Перепелица и руководитель Октябрьской администрации Андрей Муравьев выехали туда.

- Мы поручили «Экоальянсу» произвести очистку этой территории и установить здесь дополнительные баки, — пояснил Андрей Муравьев.

В горсовете отметили, что такие свалки создают кормовую базу для бродячих собак, тем самым представая опасность местным жителям.

- Порядок и безопасность превыше всего, необходимо оперативно устранить свалку и далее самим жителям не допускать такого, - высказался депутат Анатолий Перепелица.
свалка мусор горсовет

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава района в Бурятии поддержал праздничный челлендж «50 добрых дел ЮИД»
Глава района в Бурятии поддержал праздничный челлендж «50 добрых дел ЮИД»
Общество, 18.02.2023
Дети рассказали ему, какую работу они проводят 
Подростки из улан-удэнском СИЗО сдали нормативы ГТО
Подростки из улан-удэнском СИЗО сдали нормативы ГТО
Общество, 18.02.2023
Они выполнили упражнения в нескольких дисциплинах
Свалка в отдалённом районе Улан-Удэ беспокоит местных жителей
Свалка в отдалённом районе Улан-Удэ беспокоит местных жителей
Общество, 18.02.2023
Также свалка может привлечь бездомных собак 
В Улан-Удэ проходит сельскохозяйственная ярмарка
В Улан-Удэ проходит сельскохозяйственная ярмарка
Общество, 18.02.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия ярмарки
Иркутские пожарные отметили День пельменей
Иркутские пожарные отметили День пельменей
Общество, 18.02.2023
Этот необычный праздник отмечается сегодня 
В новом цехе в Иволгинском дацане изготовили партию первую чёток
В новом цехе в Иволгинском дацане изготовили партию первую чёток
Общество, 18.02.2023
Первым обладателям чёток выдадут именной сертификат 
В Улан-Удэ отметили 60-летие со дня основания бурятской школы вольной борьбы
В Улан-Удэ отметили 60-летие со дня основания бурятской школы вольной борьбы
Общество, 18.02.2023
На юбилее присутствовали звёздные борцы-вольники разных поколений. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко  
На дороги Улан-Удэ уже высыпали около 300 тонн песка
На дороги Улан-Удэ уже высыпали около 300 тонн песка
Общество, 18.02.2023
 В городе усиленно подсыпают и убирают дороги 
Жители района Бурятии отпразднуют «Сагаалган-2023»
Жители района Бурятии отпразднуют «Сагаалган-2023»
Общество, 18.02.2023
Праздничные мероприятия пройдут в райцентре
В Бурятии местами метели
В Бурятии местами метели
Общество, 18.02.2023
Порывы ветра достигнут 20 м/с
В Улан-Удэ состоится фестиваль-конкурс народных инструментов
В Улан-Удэ состоится фестиваль-конкурс народных инструментов
Общество, 17.02.2023
К участию приглашаются исполнители, мастера и композиторы
В Бурятии продолжается чемпионат по ледовым автогонкам
В Бурятии продолжается чемпионат по ледовым автогонкам
Общество, 17.02.2023
Четвёртый этап состоится в эту субботу в окрестностях Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^