Улан-удэнцы скользят на тротуарах в центре города

Ходить там стало опасно







- Наледь, скользко, не счищенный снег. Пешеходам трудно и опасно ходить, – рассказали общественники.



Они выразили надежду, что службы, отвечающие за уборку улиц, примут меры.









В декабре в комитете городского хозяйства рассказывали, что в Улан-Удэ усилили рейды по соблюдению правил уборки территорий около жилых домов и различных организаций. Сотрудники управления административного контроля проверяют, хорошо ли их очищают от снега. Особое внимание уделяют пешеходным дорожкам и тротуарам во дворах.