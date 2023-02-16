Улан-удэнцы скользят на тротуарах в центре города

Ходить там стало опасно
- Наледь, скользко, не счищенный снег. Пешеходам трудно и опасно ходить, – рассказали общественники.
Они выразили надежду, что службы, отвечающие за уборку улиц, примут меры.
В декабре в комитете городского хозяйства рассказывали, что в Улан-Удэ усилили рейды по соблюдению правил уборки территорий около жилых домов и различных организаций. Сотрудники управления административного контроля проверяют, хорошо ли их очищают от снега. Особое внимание уделяют пешеходным дорожкам и тротуарам во дворах.
Жители бурятской столицы могут пожаловаться в управление на плохую работу УК. Однако некоторые горожане тогда попросили не чистить от снега скользкую плитку, поскольку ходить по такой потом невозможно – она превращается в настоящий каток. Люди рискуют поскользнуться и упасть на той же улице Кирова, а ещё – около нескольких ТЦ в центре Улан-Удэ и на дорожке у корпуса ВСГУТУ на улице Коммунистическая.
Да и на том же Арбате бывает достаточно трудно удержать равновесие. Много жалоб в соцсетях встречается на тротуары на бульваре Карла Маркса в Октябрьском районе.