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Улан-удэнцы скользят на тротуарах в центре города

Улан-удэнцы скользят на тротуарах в центре города
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Ходить там стало опасно 

Представители регионального отделения Народного фронта обратили внимание на состояние дорожек для пешеходов в центре бурятской столицы, на улице Кирова – до её пересечения с Ленина. Там стало очень скользко.

- Наледь, скользко, не счищенный снег. Пешеходам трудно и опасно ходить, – рассказали общественники.

Они выразили надежду, что службы, отвечающие за уборку улиц, примут меры. 


В декабре в комитете городского хозяйства рассказывали, что в Улан-Удэ усилили рейды по соблюдению правил уборки территорий около жилых домов и различных организаций. Сотрудники управления административного контроля проверяют, хорошо ли их очищают от снега. Особое внимание уделяют пешеходным дорожкам и тротуарам во дворах.

Жители бурятской столицы могут пожаловаться в управление на плохую работу УК. Однако некоторые горожане тогда попросили не чистить от снега скользкую плитку, поскольку ходить по такой потом невозможно – она превращается в настоящий каток. Люди рискуют поскользнуться и упасть на той же улице Кирова, а ещё – около нескольких ТЦ в центре Улан-Удэ и на дорожке у корпуса ВСГУТУ на улице Коммунистическая.

Да и на том же Арбате бывает достаточно трудно удержать равновесие. Много жалоб в соцсетях встречается на тротуары на бульваре Карла Маркса в Октябрьском районе. 
уборка снега ОНФ

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