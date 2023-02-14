В Бурятии реконструируют станцию Северобайкальск

В 2023 году на участках БАМа и Транссиба ВСЖД модернизируют 41 объект инфраструктуры



В Бурятии и Иркутской области, на Восточно-Сибирской железной дороге по проекту развития Восточного полигона в 2023 году запланирована модернизация 41 объекта инфраструктуры. Из них 37 – на БАМе и четыре – на Транссибе.



В частности, по северному ходу ВСЖД планируется построить пять разъездов, шесть двухпутных вставок, возвести вторые пути на четырёх перегонах, построить дополнительные приёмо-отправочные пути на станции Таксимо и реконструировать станцию Северобайкальск. Также на БАМе запланирована модернизация 20 объектов энергетики.



Ещё четыре объекта энергетики реконструируют на Транссибирской магистрали. Здесь предусмотрено укомплектование тяговых подстанций дополнительным оборудованием, а также обновление комплектующих на трансформаторных подстанциях.



Модернизация магистральной инфраструктуры позволит увеличить пропускную способность участков БАМа, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, до 43 пар поездов в сутки, и на участках Транссиба – до 154 пар поездов в сутки. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.



