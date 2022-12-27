Перед детьми также выступили служебные собаки
Инструктор группы по боевой и специальной подготовке отдела по конвоированию УФСИН России по Бурятии Егор Панибог провёл профориентационные занятия в физико-математической школе № 56.
- Выпускникам рассказали о порядке приёма на обучение в ведомственные вузы ФСИН России. Им показали видео, в котором выпускники рассказали о преимуществах и условиях обучения, о предоставляемых гарантиях, а также о прохождении службы в уголовно-исполнительной системе, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Также специалисты-кинологи провели показательное выступление со служебными собаками. Они продемонстрировали общий курс дрессировки, выборку вещи и задержание преступника с последующим его конвоированием.
Улан-удэнским школьникам рассказали о преимуществах службы во ФСИН
Общество, Фото:
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