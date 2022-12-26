В Бурятии завершился конкурс «Эхэ хэлэн манай баялиг»

Общество, Фото: пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России

Общекомандную победу праздновали учащиеся Харлунской школы



23 декабря завершился 48-й конкурс «Эхэ хэлэн манай баялиг» на знание бурятского языка, традиции и культуры среди школьников этнической Бурятии. Мероприятие проводилось в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» имени Дамбы Даржи Заяева на территории Иволгинского дацана.



Школьники из села Харлун Бичурского района Бурятии стали абсолютными победителями конкурса. Вторыми стали дети из села Алан Хоринского района. На третьем месте республиканский национальный лицей-интернат №1.



- В каждой команде должно быть минимум 8 учеников. 4 ученика соревнуется по знанию языка, знание которых не преподают в школе. Остальные 4 участвуют: как резчики по дереву, по лепке фигур из пластилина и одна девочка шьёт вещи из выделенной овчины, а вторая шьёт одежду из иглопробивного войлока, - рассказал на своей странице в «Телеграм» Хамбо-лама Дамба Аюшеев.



Как сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России, также победителями и призёрами стали:



«Эрхим тест»

I – Дугар Д., Ивалгын аймагай Сужаагай дунда сургуули

II – Айлана Ц., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

III - Сурэна Х., Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда сургуули



«Эрхим пост-бодол»

I – Сарана Л., Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда сургуули

II – Барас Д., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III – Дулма Д., Зэдын аймагай Цагаатайн дунда сургуули



«Баян хэлэтэй арад»

I – Хэшэгто Б., Буряад Уласай үндэhэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

II – Катя П., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III – Жамбал Ж., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули



«Этигэл хамбын зальбарал»

I - Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда сургуули

II - Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули

III - Зэдын аймагай Цагаатайн дунда сургуули



«Бэлигүүн толи»

I – Толон Ц., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули

II – Барас Д., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III – Дарина Б., Зэдын аймагай Цагаатайн дунда сургуули



«Модон дархан»

I – Булат Р., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II – Сандан Б., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Сансар» бүлгэм

III – Номто Т., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули



«Уран баримал»

I - Булаг-Сэсэг О., Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда сургуули

II – Катя Б., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули

III – Рандал Д., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Сансар» бүлгэм



«Арас урлал»

I – Дарина Г., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II – Дулма Т., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули

III – Снежана Д., Буряад Уласай үндэсэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат



«Эсэгэ урлал»

I – Аялана Д., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II – Янжима Д., Буряад Уласай үндэсэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

III – Сойжина Д., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм



