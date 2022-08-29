В Бурятии осуждённые сыграли в волейбол

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Турнир провели в ЛИУ-5



В лечебно-исправительном учреждении № 5 (там содержатся осуждённые с туберкулёзом) в Мухоршибирском районе Бурятии прошёл турнир по волейболу. Спортивное мероприятие организовали и провели сотрудники воспитательной службы.



- В трудной и упорной борьбе определились победители, которые продемонстрировали слаженную командную игру, сплочённость и волю к победе, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Участие в соревнованиях и занимаемые места учитываются в виде баллов в конкурсе на «Лучший отряд осуждённых» по итогам 2022 года.

