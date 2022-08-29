Турнир провели в ЛИУ-5
В лечебно-исправительном учреждении № 5 (там содержатся осуждённые с туберкулёзом) в Мухоршибирском районе Бурятии прошёл турнир по волейболу. Спортивное мероприятие организовали и провели сотрудники воспитательной службы.
- В трудной и упорной борьбе определились победители, которые продемонстрировали слаженную командную игру, сплочённость и волю к победе, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Участие в соревнованиях и занимаемые места учитываются в виде баллов в конкурсе на «Лучший отряд осуждённых» по итогам 2022 года.
В Бурятии осуждённые сыграли в волейбол
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