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В Бурятии осуждённые сыграли в волейбол

В Бурятии осуждённые сыграли в волейбол
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Турнир провели в ЛИУ-5

В лечебно-исправительном учреждении № 5 (там содержатся осуждённые с туберкулёзом) в Мухоршибирском районе Бурятии прошёл турнир по волейболу. Спортивное мероприятие организовали и провели сотрудники воспитательной службы.

- В трудной и упорной борьбе определились победители, которые продемонстрировали слаженную командную игру, сплочённость и волю к победе, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Участие в соревнованиях и занимаемые места учитываются в виде баллов в конкурсе на «Лучший отряд осуждённых» по итогам 2022 года.
осужденные спорт волейбол

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