Груды мусора уже просто не помещаются в контейнеры
Жители Бурятии жалуются на мусорную проблему села Сухая, которое находится на берегу Байкала. В паблике «Аноним 03» появилась фотография, на которой видно, что площадка, отведённая для мусорных баков, завалена мусором. Отходы попросту не вывозят – баки забиты доверху. Помимо этого, судя по фото, свалку облюбовали коровы.
- Село Сухая. Администрация района, почему не решает вопрос с мусором? – задаётся вопросом автор пост.
«Тоже видели. Ужас. Ветром все разнесло вокруг. Как раз на въезде в Сухую», – прокомментировал ситуацию другой пользователь.
С подобными проблемами сталкиваются многие районы Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», 5 августа на Гусином озере в Селенгинском районе прошла акция «Чистое Гусиное». Её участники убрали с берегов и близлежащей территории более 70 кубов мусора.
А вот когда решится вопрос с вывозом мусора в селе Сухая, на данный момент неизвестно.
В Бурятии туристов шокировал мусор в селе Сухая
Общество, Фото:
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