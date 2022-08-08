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В Бурятии туристов шокировал мусор в селе Сухая

В Бурятии туристов шокировал мусор в селе Сухая
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Груды мусора уже просто не помещаются в контейнеры

Жители Бурятии жалуются на мусорную проблему села Сухая, которое находится на берегу Байкала. В паблике «Аноним 03» появилась фотография, на которой видно, что площадка, отведённая для мусорных баков, завалена мусором. Отходы попросту не вывозят – баки забиты доверху. Помимо этого, судя по фото, свалку облюбовали коровы.

- Село Сухая. Администрация района, почему не решает вопрос с мусором? – задаётся вопросом автор пост.

«Тоже видели. Ужас. Ветром все разнесло вокруг. Как раз на въезде в Сухую», – прокомментировал ситуацию другой пользователь.

С подобными проблемами сталкиваются многие районы Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», 5 августа на Гусином озере в Селенгинском районе прошла акция «Чистое Гусиное». Её участники убрали с берегов и близлежащей территории более 70 кубов мусора

А вот когда решится вопрос с вывозом мусора в селе Сухая, на данный момент неизвестно. 
мусор

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