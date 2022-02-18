Ректоры вузов Бурятии собрались на совет

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

По итогам заседания будет разработана госпрограмма республики в области научно-технологического развития



В Бурятии состоялся совет ректоров вузов. На заседании обсуждались вопросы предстоящего проведения 100-летнего юбилея института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, создание республиканского консорциума научных и научно-образовательных организаций, а также итоги совместного заседания государственного совета Российской Федерации и совета по науке и образованию.



С предложениями о сотрудничестве с высшей школой Бурятии по вопросам подготовки кадров для отрасли, проведении НИОКР в сфере охраны окружающей среды, особо охраняемых природных территорий регионального значения, охраны атмосферного воздуха, очистке побережья озера Байкал выступил министр природных ресурсов и экологии республики Сергей Матвеев.



Итогом заседания совета стало решение о содействии в организации встреч министра природных ресурсов и экологии региона со студентами и преподавателями вузов. Кроме того, будет создана рабочая группа для разработки государственной программы Бурятии в области научно-технологического развития, а вузы республики совместно с министерством образования РБ проработают вопросы для обсуждения на встрече с федеральными министрами. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

