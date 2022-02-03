На работы выделят один миллиард рублей
В Забайкалье ведётся проектирование и реконструкция пунктов перехода на российско-китайском участке границы. Об этом проинформировали 3 февраля в ходе итогового совещания министерства планирования Забайкальского края.
Реконструкция международного крупнейшего автоперехода на сухопутном участке российско-китайской государственной границы «Забайкальск» ведётся в рамках федерального проекта. В настоящее время до конца 2022 года разрабатывается проектно-строительная документация. Срок окончания работ в 2024 году. Объём финансирования – один миллиард рублей. Планируемая пропускная способность 450 тысяч транспортных средств в год.
Также ведётся проектирование реконструкции грузопассажирского, автомобильного, постоянного, двустороннего пропуска «Староцурухайтуй – Хэйшаньтоу». Срок реализации – 2021-2024 годы. Объём финансирования – 1,2 миллиарда рублей. Планируемая пропускная способность 90 тысяч транспортных средств, проектно-сметная документация будет готова до конца 2022 года.
Напомним, на российско-китайском участке государственной границы в Забайкальском крае четыре пункта пропуска, два из них, МАПП Забайкальск и ЖДПП Забайкальск, функционируют. На российско-монгольском участке государственной границы в Забайкальском крае три пункта пропуска, один – ЖДПП Соловьёвск функционирует. Воздушный переход Чита (Кадала) осуществляет международные рейсы в Таиланд, КНР и Вьетнам. В настоящее время в связи с распространением COVID-19 международные авиарейсы приостановлены с 2020 года, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкальске реконструируют автомобильный пункт пропуска в Китай
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