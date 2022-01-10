В Улан-Удэ осуждённые сыграли в хоккей швабрами

В соревнованиях приняли участие три команды по 10 человек. Победу одержали осуждённые 2 отряда колонии.







В преддверии Дня зимних видов спорта в исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошли спортивные мероприятия на свежем воздухе, сообщает пресс-служба УФСИН Бурятии.Женщины соревновались в эстафетах, в хоккее с шайбой и мячом. Задача соревнующихся усложнялась тем, что вместо клюшек они использовали швабры.