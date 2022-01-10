В Улан-Удэ осуждённые сыграли в хоккей швабрами

В исправительной колонии для женщин состоялась эстафета зимних игр
В преддверии Дня зимних видов спорта в исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошли спортивные мероприятия на свежем воздухе, сообщает пресс-служба УФСИН Бурятии.
Женщины соревновались в эстафетах, в хоккее с шайбой и мячом. Задача соревнующихся усложнялась тем, что вместо клюшек они использовали швабры.
В соревнованиях приняли участие три команды по 10 человек. Победу одержали осуждённые 2 отряда колонии.
В исправительной колонии для женщин состоялась эстафета зимних игр
Только в Бичурском районе сожгли более 200 голов скота
Необходимо сообщить ориентировочный адрес обитания бездомных животных
Для Михаила Зверькова это первая победа на всероссийском уровне
Для лечения маленькой Долгор нужно ещё 6 миллионов
Лихачам грозит реальный срок
Заболеваемость COVID-19 остаётся примерно на прежнем уровне
Этот штамм в пять-семь раз заразнее, чем предыдущие версии коронавируса
Улан-удэнец отказался от прохождения медосвидетельствования
По республике местами небольшой снег
Большинство вопросов касались качества и безопасности сладких подарков без игрушек, детских товаров (игрушек), гаджетов
Недостроенный «кремль» даже попал в топ «100 самых уродливых зданий России» по версии Ильи Варламова
Автомобиль горожанина обмазали тональным кремом, помадой и поцарапали
Мужчина заявил, что из-за выявленного заболевания не может сейчас полноценно работать
«Кто теперь вспомнит, что когда-то здесь был главный кинотеатр города?»