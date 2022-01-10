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В Улан-Удэ осуждённые сыграли в хоккей швабрами

В Улан-Удэ осуждённые сыграли в хоккей швабрами
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В исправительной колонии для женщин состоялась эстафета зимних игр

В преддверии Дня зимних видов спорта в исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошли спортивные мероприятия на свежем воздухе, сообщает пресс-служба УФСИН Бурятии.

Женщины соревновались в эстафетах, в хоккее с шайбой и мячом. Задача соревнующихся усложнялась тем, что вместо клюшек они использовали швабры.

В соревнованиях приняли участие три команды по 10 человек. Победу одержали осуждённые 2 отряда колонии.

осужденные спорт Хоккей с шайбой

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