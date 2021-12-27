Музею в Иркутске подарили декабристскую реликвию

Общество, Фото: пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области

Из Орла был доставлен рояль внука декабриста Сергея Трубецкого



В Иркутский областной музей декабристов доставили ценный груз – старинный рояль, принадлежавший внуку декабриста Сергея Трубецкого – Сергею Николаевичу Свербееву.



Рояль «Эрберг» был изготовлен в 1862 году. Он выполнен из красного дерева. В дар музею его преподнесла жительница Орла Елена Ашихмина. Она рассказала, что до 1920 года музыкальный инструмент стоял в доме внука декабриста, затем его вместе с другим имуществом реквизировали органы Советской власти. Сначала рояль установили в орловском обществе ветеринарной помощи, позже – в нескольких частных домах. В итоге рояль купила бабушка Елены Ашихминой.



- Этот дар очень ценен, так как до нашего времени сохранилось крайне мало мемориальных вещей декабристов и связанных с ними предметов. Их приходится собирать по крупицам. Перед транспортировкой у рояля демонтировали ножки. В Иркутске его временно поместили в холодное помещение, чтобы избежать деформации деревянных частей из-за резкого перепада температур. В январе рояль установят в гостиной дома-музея Трубецких, - рассказала главный хранитель Иркутского музея декабристов Наталья Шапошникова.



Сергей Николаевич Свербеев – сын младшей дочери Сергея Трубецкого – Зинаиды. Она родилась в Сибири, вышла замуж и в 1860 году поселилась неподалеку от Орла, где прожила более 50 лет. На средства Зинаиды Свербеевой в селе построили школу и больницу. После революции ей по личному указанию В.И. Ленина назначили персональную пенсию. Она умерла в возрасте 87 лет и похоронена в Орле.



Владелец рояля – старший сын Зинаиды Сергей Николаевич Свербеев. Он сделал дипломатическую карьеру, работал в посольствах Константинополя, Вены, Мюнхена. В 1912 году был назначен послом в Берлине. Он стал последним послом Российской империи в Германии. После революции 1917 года эмигрировал с семьей в Германию. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

