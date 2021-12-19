Когда мужчинам удалось вытянуть изюбря на берег, признаков жизни он уже не подавал
Спасать изюбря из воды накануне пришлось инспекторам в области охраны окружающей среды Прибайкальского национального парка. Они обнаружили обессилевшее животное, которое не могло выбраться на берег, вблизи населённого пункта Песчанка на Ольхоне.
Подобраться к изюбрю вплотную было сложно из-за льда, процесс формирования которого на Байкале ещё продолжается. Помогали инспекторам сотрудник полиции и местные жители. Когда мужчинам удалось накинуть верёвку на рога изюбря и вытянуть его на берег, признаков жизни дикий красавец уже не подавал, а реанимационные мероприятия желаемого результата не принесли.
- Сотрудникам природоохранного учреждения предстоит рассчитать сумму нанесённого дикой природе ущерба. Кто его будет возмещать - ещё предстоит установить. Если зверя в ледяную ловушку загнали волки (а такой факт в данной местности инспекторы ранее наблюдали), то спрос с них не велик; это естественный ход событий, в который люди на особо охраняемых природных территориях не должны вмешиваться, - отметили в нацпарке.
В подобных ситуациях, произошедших по вине собак (гуляющих без надзора или вовсе бродячих) нести ответственность должен владелец животных или муниципалитет, не выполнивший обязанностей по отлову. «Напоминания об этом специалисты природоохранного учреждения рассылают и публикуют ежегодно», - заключили здесь.
На Байкале пытались спасти провалившегося под лёд изюбря
Общество, Фото:
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