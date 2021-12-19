 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 декабря

18 декабря

17 декабря

Популярное

На Байкале пытались спасти провалившегося под лёд изюбря

На Байкале пытались спасти провалившегося под лёд изюбря
Общество,  Фото:скриншот
Когда мужчинам удалось вытянуть изюбря на берег, признаков жизни он уже не подавал

Спасать изюбря из воды накануне пришлось инспекторам в области охраны окружающей среды Прибайкальского национального парка. Они обнаружили обессилевшее животное, которое не могло выбраться на берег, вблизи населённого пункта Песчанка на Ольхоне.

Подобраться к изюбрю вплотную было сложно из-за льда, процесс формирования которого на Байкале ещё продолжается. Помогали инспекторам сотрудник полиции и местные жители. Когда мужчинам удалось накинуть верёвку на рога изюбря и вытянуть его на берег, признаков жизни дикий красавец уже не подавал, а реанимационные мероприятия желаемого результата не принесли.

- Сотрудникам природоохранного учреждения предстоит рассчитать сумму нанесённого дикой природе ущерба. Кто его будет возмещать - ещё предстоит установить. Если зверя в ледяную ловушку загнали волки (а такой факт в данной местности инспекторы ранее наблюдали), то спрос с них не велик; это естественный ход событий, в который люди на особо охраняемых природных территориях не должны вмешиваться, - отметили в нацпарке.

В подобных ситуациях, произошедших по вине собак (гуляющих без надзора или вовсе бродячих) нести ответственность должен владелец животных или муниципалитет, не выполнивший обязанностей по отлову. «Напоминания об этом специалисты природоохранного учреждения рассылают и публикуют ежегодно», - заключили здесь. 
Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Зиме мужчина предстанет перед судом за убийство тёщи
В Зиме мужчина предстанет перед судом за убийство тёщи
Общество, 19.12.2021
Преступление произошло весной этого года

Житель Бурятии откупился шубой за разбитое авто
Житель Бурятии откупился шубой за разбитое авто
Общество, 19.12.2021
Мужчина разбил машину бывшей, когда ездил за пивом
В Бурятии снежная погода
В Бурятии снежная погода
Общество, 19.12.2021
В Улан-Удэ днём немного потеплеет 
В Улан-Удэ стартовал турнир на призы Бориса Будаева
В Улан-Удэ стартовал турнир на призы Бориса Будаева
Общество, 18.12.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня соревнований  
В Бурятии благоустроят свыше 120 дворов
В Бурятии благоустроят свыше 120 дворов
Общество, 18.12.2021
На эти цели в 2022 году предусмотрено финансирование в размере 150 млн рублей
В Иркутской области педиатр выдавала липовые больничные
В Иркутской области педиатр выдавала липовые больничные
Общество, 18.12.2021
Медицинского работника оштрафовали на 140 тысяч рублей 
По Улан-Удэ будет курсировать новогодний трамвай
По Улан-Удэ будет курсировать новогодний трамвай
Общество, 18.12.2021
Праздничный вагон выйдет на линию уже совсем скоро 
В Прибайкалье будут давать призы за вакцинацию
В Прибайкалье будут давать призы за вакцинацию
Общество, 18.12.2021
Розыгрыш проводит районная администрация
Главную ёлку Улан-Удэ украсили двухкилометровой гирляндой
Главную ёлку Улан-Удэ украсили двухкилометровой гирляндой
Общество, 18.12.2021
Работники «Горсвета» трудились с утра до вечера 
В Бурятии коров убило током во время выпаса
В Бурятии коров убило током во время выпаса
Общество, 18.12.2021
Вопрос возмещения ущерба решался через суд
В 2022 году водопроводные сети построят в 5 населённых пунктах Бурятии
В 2022 году водопроводные сети построят в 5 населённых пунктах Бурятии
Общество, 18.12.2021
Начнут строительство трёх новых объектов и продолжат строительство ещё двух
Военные Бурятии во время учений используют «беспилотники»
Военные Бурятии во время учений используют «беспилотники»
Общество, 18.12.2021
«Орланы-10» летаю на высоте до 500 метров 
Забайкальские вокзалы украсят к Новому году
Забайкальские вокзалы украсят к Новому году
Общество, 18.12.2021
Около крупных в ближайшие дни установят ёлки с игрушками и гирляндами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^