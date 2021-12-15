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За строительными работами вблизи Байкала следят экодроны

За строительными работами вблизи Байкала следят экодроны
Общество,  Фото:pexels.com
На экодронах установлены тепловизионные камеры

Для мониторинга экологической ситуации на Восточно-Сибирской железной дороге впервые задействованы два дрона. Их основная задача – наблюдение состояния атмосферного воздуха и окружающей среды, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Так, летательные аппараты ведут наблюдение на участках БАМа и Транссиба, расположенных в границах Байкальской природной территории.

Квадрокоптеры разработаны специально для мониторинга больших территорий, к тому же они способны работать с глобальными навигационными спутниковыми системами. Беспилотники с высоты могут определить точные координаты любых наземных объектов, обнаружить протечку воды, возгорание, разлив топлива или свалку у железнодорожных путей.

На экодронах установлены тепловизионные камеры, автоматически фиксирующие вредные выбросы с указанием точной локации, даты и времени. Они также совмещают оптические и тепловые снимки и анализируют их в онлайн режиме.

Отмечается, что квадрокоптеры весят чуть меньше килограмма, и они оснащены интеллектуальными батареями с функцией обогрева, позволяющее им работать при минусовых температурах.
Байкал строительство беспилотные летательные аппараты

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