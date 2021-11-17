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Читинская таможня передала в музей бивни мамонта

Читинская таможня передала в музей бивни мамонта
Общество,  Фото:Читинская таможня
Ценности пытались вывезти в Китай в тайнике

Таможенники передали в Забайкальский краеведческий музей в Чите 15 фрагментов бивней мамонта, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.

Фрагменты вымершего животного сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск обнаружили в сентябре 2019 года в автомобиле, который следовал в Китай. Фрагменты бивней водитель спрятал в специально оборудованном тайнике. В центральной части автомобиля под задним пассажирским сидением таможенники обнаружили люк, закрытый металлической крышкой. В нём, помимо частей бивня мамонта, находились ещё 233 рога сайгака.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям «Незаконная охота» и «Контрабанда особо ценных диких животных». По приговору суда автомобиль и рога сайгака были приобщены как вещественные доказательства по уголовным делам.

По факту контрабанды частей бивней мамонта возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.16.1 КоАП РФ. Постановлением суда дериваты конфискованы. Затем было принято решение о передаче их в краеведческий музей.

Читинская таможня неоднократно передавала в музей конфискованные культурные ценности, задержанные при попытках незаконного вывоза из России. Так, в конце 2020 года таможенники передали в краеведческий музей два старинных тульских самовара начала XX века.

Таможня мамонты музей

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