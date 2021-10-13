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Модельеру из Бурятии вручили спецприз конкурса «Сибирский кутюрье»

Модельеру из Бурятии вручили спецприз конкурса «Сибирский кутюрье»
Общество,  Фото:колледж искусств имени П.И. Чайковского
Коллекция Игоря Сарапулова получил приз «За сохранение национальных традиций»

11 октября в Новосибирской области состоялся финал XXVI международного конкурса дизайнеров в области моды «Сибирский кутюрье-2021». Представленные на конкурс коллекции жюри оценивало по таким критериям, как художественная выразительность и стилевая общность, новизна и актуальность решения, коммерческая перспектива.

В числе обладателей специальных призов конкурса «Сибирский кутюрье» стал модельер-дизайнер одежды из Бурятии, дизайнер-конструктор колледжа искусств имени П.И. Чайковского, руководитель творческой студии «Fashion room» Игорь Сарапулов. Его коллекция «Дыхание степи» была удостоена приза «За сохранение национальных традиций».

- Имя Игоря Сарапулова широко известно за пределами нашей республики, его талантливые коллекции впечатляют своей красотой и оригинальностью. Безусловно, участие в фестивале станет ещё одним этапом его профессионального мастерства и подарит ещё прекрасные шедевры, - сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.
Бурятия конкурс модельер дизайнер мода национальная одежда

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