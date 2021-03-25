Главврач «инфекционки» в Улан-Удэ рассказала о самом тяжёлом годе

Главврач инфекционной больницы поделилась воспоминаниями на годовщину коронавируса Бурятии
Главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова высказалась в своём аккаунте в Instagram про коронавирусный год.
- Сегодня ровно год со дня, изменившего нашу жизнь. Год назад в такой же солнечный день в 9.00 мне позвонили и предупредили, что к нам сейчас привезут пациента с новой коронавирусной инфекцией. Это был самый тяжёлый год в моей жизни, если у меня хватит сил, я когда-нибудь подробно напишу о нем. На самом деле столько боли, человеческого горя пришлось испытать, столько потерь, вспоминать страшно! – делится главврач.
Она отмечает, что медики выживали на чувстве долга, профессионального долга, помогали друг другу, поддерживали и берегли коллег.
- В тяжёлые минуты постоянно думала, что надо выстоять, нельзя сдаваться, что не могу заболеть ковидом, поэтому привилась одна из первых медиков. Ходила и хожу в «красную зону», чтобы самой всё увидеть, проконтролировать работу, посмотреть тяжёлых больных, поддержать морально свой коллектив. Мы еще не выиграли эту войну, хотя мечтаем вернуться к мирной жизни. А на улице опять такая красивая весна! – добавляет Татьяна Сымбелова.
Также главный врач инфекционки сообщила, что вчера к ним приехал гость, профессор из Санкт-Петербурга Дмитрий Валерьевич Соловьев. Он провёл мастер-класс по работе на Призмафлексе для лечения пациентов с ковидом.
- У него огромный опыт спасения жизни тяжёлых пациентов. Наши реаниматологи получили бесценные знания и контакты для связи в трудных случаях. Так что, мы остаёмся на передовой, - заключила Татьяна Сымбелова.
Жители Бурятии пишут ей слова поддержки:
«Татьяна Аюшеевна. Мы верили в Вас. И верим, что всё будет хорошо. Благодарю Вас и весь коллектив больницы»
«Да, это было страшно! Все выстояли и растёте дальше! Благодарим!»
«Низкий поклон всем, кто на передовой! Дай бог побыстрее закончиться всему этому кошмару, и, Татьяна, приглашаем вас на Байкал, на Малое море забыть всё, перезагрузиться, набраться сил и энергии. Скорее на природу! У нас как будто в другом измерении! Ждём!»
«Татьяна Аюшеевна! Благодарим за профессионализм! Пусть эта весна будет победной, как в 1945, с надеждами, с новым счастьем, здоровья вам и вашему коллективу».
Как сообщал «Байкал-Daily», коронавирус пришёл в Бурятию ровно год назад. 24 марта 2020 года вечером в вирусологической лаборатории дала предварительный положительный результат первая проба на COVID-19. В течение нескольких суток диагноз у женщины был подтверждён. Затем начали выявлять новых больных в республике. Жизнь в столице Бурятии в те дни на некоторое время просто замерла.
Главврач «инфекционки» в Улан-Удэ рассказала о самом тяжёлом годе
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