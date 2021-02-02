Детей Бурятии призывают на конкурс «Я рисую перепись!»

Победители получат денежные призы



Конкурс «Я рисую перепись!» в самом разгаре. Приём работ продолжится до 1 марта 2021 года. Шанс стать участником события и выиграть денежный приз есть у каждого жителя страны в возрасте от 7 до 12 лет, сообщили в Бурятстате.



Задача юных участников – показать на рисунках свою страну и то, как в ней будет проходить перепись населения. Например, можно изобразить свою семью в момент переписи; переписчиков, обходящих дома или интернет-портал Госуслуги, где люди самостоятельно заполняют электронные переписные листы. Помимо этого можно нарисовать ещё и свои города, посёлки, окрестности, любимые достопримечательности и виды с изображением эмблемы переписи или ее талисмана — ВиПиНа.



Чтобы стать участником конкурса, нужно зарегистрироваться на сайте https://www.strana2020.ru, заполнив форму с номером мобильного телефона для подтверждения участия по смс.



Конкурсная работа должна быть выполнена на бумаге цветными красками или карандашами, сфотографирована или отсканирована, выложена в Instagram участника с отметкой аккаунта @strana2020 и хэштегом #ярисуюперепись. Аккаунт в Instagram должен быть открытым для всех.



В дальнейшем на сайте всероссийской переписи населения strana2020.ru будут публиковаться новости конкурса и его промежуточные итоги. Ну а самых активных и творческих участников ждут замечательные призы.



Победители будут выбираться в два этапа: сначала финалистов отберут с помощью пользовательского голосования, а дальше — с помощью жюри. Первый этап голосования продлится с 3 по 15 марта, когда проголосовать за работу лайком сможет каждый желающий. Затем к оценке приступят эксперты. Жюри будет состоять из представителей федеральной службы государственной статистики, оргкомитета конкурса и ИД «Комсомольская правда», представителей творческих профессий (профессиональный фотограф, художник, дизайнер).



Объявят победителей 31 марта 2021 года. Победители получат четыре премии в размере 25 тысяч рублей каждая: по две в каждой возрастной категории — 7-9 и 10-12 лет.



Справка:



Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.





