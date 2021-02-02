 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 февраля

01 февраля

Популярное

Детей Бурятии призывают на конкурс «Я рисую перепись!»

Детей Бурятии призывают на конкурс «Я рисую перепись!»
Общество, 
Победители получат денежные призы

Конкурс «Я рисую перепись!» в самом разгаре. Приём работ продолжится до 1 марта 2021 года. Шанс стать участником события и выиграть денежный приз есть у каждого жителя страны в возрасте от 7 до 12 лет, сообщили в Бурятстате.

Задача юных участников – показать на рисунках свою страну и то, как в ней будет проходить перепись населения. Например, можно изобразить свою семью в момент переписи; переписчиков, обходящих дома или интернет-портал Госуслуги, где люди самостоятельно заполняют электронные переписные листы. Помимо этого можно нарисовать ещё и свои города, посёлки, окрестности, любимые достопримечательности и виды с изображением эмблемы переписи или ее талисмана — ВиПиНа.

Чтобы стать участником конкурса, нужно зарегистрироваться на сайте https://www.strana2020.ru, заполнив форму с номером мобильного телефона для подтверждения участия по смс.

Конкурсная работа должна быть выполнена на бумаге цветными красками или карандашами, сфотографирована или отсканирована, выложена в Instagram участника с отметкой аккаунта @strana2020 и хэштегом #ярисуюперепись. Аккаунт в Instagram должен быть открытым для всех.

В дальнейшем на сайте всероссийской переписи населения strana2020.ru будут публиковаться новости конкурса и его промежуточные итоги. Ну а самых активных и творческих участников ждут замечательные призы.

Победители будут выбираться в два этапа: сначала финалистов отберут с помощью пользовательского голосования, а дальше — с помощью жюри. Первый этап голосования продлится с 3 по 15 марта, когда проголосовать за работу лайком сможет каждый желающий. Затем к оценке приступят эксперты. Жюри будет состоять из представителей федеральной службы государственной статистики, оргкомитета конкурса и ИД «Комсомольская правда», представителей творческих профессий (профессиональный фотограф, художник, дизайнер).

Объявят победителей 31 марта 2021 года. Победители получат четыре премии в размере 25 тысяч рублей каждая: по две в каждой возрастной категории — 7-9 и 10-12 лет.

Справка:

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.


перепись населения перепись 2020 конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пропавший житель Бурятии нашёлся благодаря внимательному жителю
Пропавший житель Бурятии нашёлся благодаря внимательному жителю
Общество, 02.02.2021
С объявленным в розыск мужчиной всё в порядке
Жители Бурятии хотят, но не могут праздновать юбилеи
Жители Бурятии хотят, но не могут праздновать юбилеи
Общество, 02.02.2021
Празднования запрещены даже в случае рассадки гостей по четыре человека
Искусанная собаками улан-удэнка записала аудиопослание
Искусанная собаками улан-удэнка записала аудиопослание
Общество, 02.02.2021
Сильно пострадавшая от собак девушка обратилась к неравнодушным людям
В Улан-Удэ школьники второй смены учатся
В Улан-Удэ школьники второй смены учатся
Общество, 02.02.2021
В столице Бурятии -31 градус
По городу в Бурятии разгуливают олени и лисы
По городу в Бурятии разгуливают олени и лисы
Общество, 02.02.2021
Жители Северобайкальска всё чаще стали встречать в городе обитателей леса
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии чуть снизилась
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии чуть снизилась
Общество, 02.02.2021
Накануне зафиксирована только одна смерть среди больных коронавирусом
В Бурятии осуждённые метали валенки
В Бурятии осуждённые метали валенки
Общество, 02.02.2021
Для осуждённых устроили забаву в честь Дня Деда Мороза и Снегурочки
В Улан-Удэ уволили маршрутчика, не высадившего ребёнка
В Улан-Удэ уволили маршрутчика, не высадившего ребёнка
Общество, 02.02.2021
Приняты решения по скандальному случаю с маршрутчиком, который в наказание увёз ребёнка на конечную  
Двое мужчин искупались в зимнем Байкале
Двое мужчин искупались в зимнем Байкале
Общество, 02.02.2021
Один из туристов назвал купание на морозе «спа-процедурами»
Москвичка увезла бездомного щенка из Иволгинского дацана
Москвичка увезла бездомного щенка из Иволгинского дацана
Общество, 02.02.2021
Жительница Москвы пожалела собаку из дацана
В Бурятии свидетеля наказали за отказ от дачи показаний
В Бурятии свидетеля наказали за отказ от дачи показаний
Общество, 02.02.2021
Мужчину приговорили к исправительным работам
Улан-удэнка получила «условку» за кражу
Улан-удэнка получила «условку» за кражу
Общество, 02.02.2021
Женщина воспользовалась найденной картой
Педагог из Улан-Удэ в финале конкурса «Учитель года России – 2020»
Педагог из Улан-Удэ в финале конкурса «Учитель года России – 2020»
Общество, 02.02.2021
Елена Цыдыпова оказалась в пятёрке финалистов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^