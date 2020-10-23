В Улан-Удэ планируют реконструировать котельные для производства бездымного топлива

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В столице Бурятии продолжается комплексная работа по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха



Представители компании Сибнииуглеобогащение (sibniicoal.ru) обследовали пять котельных Улан-Удэ: «Юго-Западная», «Загорск», «Заречный», «Аэропорт» и «Спиртзавод», чтобы оценить возможность их реконструкций для производства бездымного топлива.



Сибнииуглеобогащение – единственное в Сибире и Дальнем Востоке учреждение, выполняющее полный цикл проектных работ для горнодобывающих и обогатительных компаний. Это не первый проект в Бурятии: ведётся проектирование и строительство объединённых очистных сооружений карьерных вод Олонь-Шибирского и Никольского месторождений для АО «Разрез Тугнуйский». С Сибнииуглеобогащение заключен контракт на выполнение работ по подготовке предварительного технико-экономического обоснования создания производства бездымного топлива в городе. Сумма контракта составляет более семи миллионов рублей из бюджета республики.



Эти и другие вопросы по переходу на бездымное топливо 22 октября обсудили на рабочем совещании в режиме ВКС в мэрии Улан-Удэ, в котором приняли участие учёные и представители исполнительной и муниципальной власти.



Председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев отметил, что сейчас в столице республики совместно с минприроды Бурятии реализуется два крупных проекта. Первый проект – это научно исследовательская работа, которую проводит БИП СО РАН, вторая – это подготовка предварительного технико-экономического обоснования создания производства бездымного топлива.



- По контракту специалисты Сибнииуглеобогащение должны определить технологические параметры карбонизации трёх опытных партий углей, добываемых в Бурятии. Это угли Загустайского, Тугнуйского, Окино-Ключевского месторождений. Опытные партии углей по пять тонн отправлены в Красноярск. Договор с транспортной компанией заключен, – сообщил он.



Специалисты Сибнииуглеобогащение Логинов Дмитрий Александрович, начальник управления НИОКР, и Черных Артём Петрович, руководитель проекта управления НИОКР, за три дня обследовали пять городских котельных на возможность реконструкции на производство бездымного топлива. Выводы будут сформулированы в отчёте по технико-экономическому обоснованию.



На совещании бурятские учёные уделили особое внимание вопросам выбросов в атмосферу при производстве бездымного топлива.



- Есть ли заключения аналитических лабораторий по составу выбросов бездымного топлива? Увеличатся ли выбросы при переводе котельной на производство бездымного топлива? – спросил Александр Аюрзанаев, к.т.н., старший научный сотрудник лаборатории геоэкологии БИП СО РАН.



Дмитрий Логинов отметил, что в прошлом во время Универсиады в Красноярске прошёл масштабный эксперимент, когда населению бесплатно раздавали бездымное топливо.



- В этот период передвижные лаборатории министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края измеряли концентрации выбросов. Затем дали заключение о том, что во время использования бездымного топлива выбросы загрязняющих веществ снизились в разы. Вплоть до полного исчезновения. К примеру, по оксидам азотов, – пояснил начальник управления НИОКР. – При переводе котельных на производство бездымного топлива количество выбросов не изменяется, так как котёл работает со своей паспортной нагрузкой. Поскольку внутри котла сжигаются газовые компоненты угля, то концентрация выбросов даже немного снижается. Кроме того, в процессе сжигания полукокса в наших котлах замеры проводили и наши смежные аккредитованные лаборатории и минприроды Красноярского края. По различным замерам, концентрация бензапирена, самого опасного вещества в выбросах, снижается от 60 до 200 раз. Все данные замеров мы направим в мэрию Улан-Удэ и минприроды Бурятии. Будем рады участвовать в замерах непосредственно в Бурятии.



Отметим, бензапирен опасен для человека даже при малой концентрации. Поскольку он может, не разрушаясь, долго мигрировать из одних объектов в другие, которые становятся его вторичными источниками (почва, молоко, мясо животных и т. д.). Также бензапирен оказывает мутагенное действие на человека и животных.



Представители компании на вопрос председателя проектно-аналитического комитета Улан-Удэ Вадима Имидеева об опыте перевода котельных на производство бездымного топлива и о реализованных проектах в этой сфере отметили, что в Красноярске реконструирована котельная«Берёзовская». Там они производят полукокс.



- Две ваших котельных построены по такому же типовому проекту, особых проблем в реализации мы не видим. В этом году компания СУЭК вышла на коммерческие продажи бездымного топлива. За сентябрь ещё до начала отопительного сезона было продано более тысячи тонн бездымного топлива только населению, без учёта коммерческих организаций. У нас полукокс продаётся по 2,5 тысяч рублей за тонну. Поскольку этот проект социальный, продажи топлива субсидируются за счёт внутренних ресурсов компании СУЭК, – сообщил Дмитрий Логинов. – Стоимость полукокса, который планируется производить в Бурятии, будет определена по результатам проводимой аналитической работы. Кроме этого, ведётся работа с правительством Республики Тыва. Вы идёте примерно на равных по этому проекту.



Прежде всего бездымное топливо ориентировано на использование в бытовых печах и котлах, которые вносят наиболее существенный вклад в превышении ПДК загрязняющих веществ в городе.



- Жители Красноярского края использует топливо в кирпичных печах. Никакой замены отопительных приборов они не производят, – подчеркнул он. – Мы провели необходимые эксперименты в стендовых котлах с замером температуры колосников, стенок, дымовых газов при сжигании различных видов угля, бездымного топлива. Замеры показали, что температура колосника и стенок при сжигании бездымного топлива даже ниже этих же температур, достигаемых при сжигании углей. Поэтому никакой опасности для топливосжигающих устройств нет. Конечно, процесс розжига бездымного топлива отличается от розжига дров, но это дело привычки. В Красноярке люди начинают привыкать, объём продаж полукокса постоянно растёт.



Отметим, зола от бездымного топлива по химическому составу и объёмам ничем не отличается от шлаков сжигания угля.



Кроме того, представители Сибнииуглеобогащение должны сравнить расход источников энергии для отопления: бурого и каменного угля, древесных пеллет, бездымного топлива, электроэнергии и сосновых дров и предварительно оценить инфраструктурные затраты, исходя из местоположения объекта и необходимой производственной мощности.



Как сообщил на совещании Сергей Бурдиков, председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского совета депутатов, продолжается работа и по другим экологически чистым источникам энергии.



С 1 ноября этого года на КНС-8 в Улан-Удэ будет проведён эксперимент по использованию тепловых насосов. В технологии используется тепловая энергия стоков городской канализации. Тепловой насос-отопитель, реализующий тот же тип термодинамического цикла, что и холодильник, но в противоположном направлении, высвобождая тепло в нагреваемом помещении и забирая тепло из грунта или жидкости. Технология востребована там, где нет подключения к сетям теплоснабжения, и при этом нужно снизить нагрузку на электроотопительные приборы.



В итоге город на основе комплексных исследований будет решать проблему загрязнения воздуха: разрабатывать реально работающие инструменты для улучшения качества атмосферного воздуха. Силами правительства Бурятии и администрации Улан-Удэ реализуется разнонаправленная подготовительная работа по актуализации данных для решения проблемы загрязнения атмосферы. По инициативе мэра Игоря Шутенкова создан проектный офис «Воздух», включивший в себя работу всех задействованных структур: энергетиков, экологов, надзорных органов. Кроме варианта с бездымным топливом, работа по снижению количества выбросов в атмосферу идёт по разным направлениям: развитие электроэнергетики для перевода частного сектора на электроотопление, развитие теплоэнергетики для перевода на центральное отопление, изучение альтернативных источников отопления, газификация. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

