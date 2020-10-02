В Бурятии открылся центр патриотического воспитания молодёжи

На церемонии открытия чествовали победителей всероссийского конкурса «Правнуки Победителей»



В Улан-Удэ открылся учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». Учебная методика в центре будет включать в себя элементы физического воспитания, военную подготовку, основанную на опыте боевых действий, и патриотическое воспитание.



В проведении торжественной церемонии открытия центра приняли участие заместитель командующего общевойсковым объединением по военно-политической работе полковник Игорь Сокол, военный комиссар Бурятии Александр Трубников, начальник регионального штаба движения «Юнармия» Владимир Ефремов, руководитель движения «Бессмертный полк» в республике Владимир Арефьев и другие официальные лица.



Выступающие отметили важность открытия подобного центра, объяснив это потребностью в стране грамотных граждан и патриотов. Также прозвучали слова, что армия России имеет славную историю, и теперь у неё достойное будущее благодаря тем ребятам, которые будут обучаться в «Авангарде».



На церемонии открытия также прошло чествование победителей всероссийского конкурса «Правнуки Победителей», организованного общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России». Всего в конкурсе приняли участие более 16 тысяч молодых людей из России и зарубежных стран.



В ходе мероприятия прозвучали песни военных лет в исполнении оркестра общевойскового объединения и Сергея Плотникова, лауреата всероссийского конкурса «Салют Победы». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



