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Прокуратура помогла улан-удэнке с выплатами по безработице

Прокуратура помогла улан-удэнке с выплатами по безработице
Общество,  Фото:pixabay.com
Был выявлен ряд нарушений

После вмешательства прокуратуры горожанке произведены перерасчёт и выплата пособия по безработице.

Установлено, что в апреле 2020 года женщина обратилась в Центр занятости населения города Улан-Удэ о постановке на учёт в качестве безработного.

Однако пособие обратившейся назначено не с первого дня признания безработной, а с момента получения справок для назначения пособия, в мае текущего года.

Кроме того, женщине, как признанной безработной и имеющей детей в возрасте до 18 лет, размер пособия не был увеличен из расчёта 3 тысячи рублей за каждого ребёнка.

Директору учреждения внесено представление, которое удовлетворено. Заявителю произведены перерасчёт и выплата пособия, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура безработица
 
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