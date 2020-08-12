Был выявлен ряд нарушений
После вмешательства прокуратуры горожанке произведены перерасчёт и выплата пособия по безработице.
Установлено, что в апреле 2020 года женщина обратилась в Центр занятости населения города Улан-Удэ о постановке на учёт в качестве безработного.
Однако пособие обратившейся назначено не с первого дня признания безработной, а с момента получения справок для назначения пособия, в мае текущего года.
Кроме того, женщине, как признанной безработной и имеющей детей в возрасте до 18 лет, размер пособия не был увеличен из расчёта 3 тысячи рублей за каждого ребёнка.
Директору учреждения внесено представление, которое удовлетворено. Заявителю произведены перерасчёт и выплата пособия, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Прокуратура помогла улан-удэнке с выплатами по безработице
Общество, Фото:
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