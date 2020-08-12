Прокуратура помогла улан-удэнке с выплатами по безработице

Был выявлен ряд нарушений



После вмешательства прокуратуры горожанке произведены перерасчёт и выплата пособия по безработице.



Установлено, что в апреле 2020 года женщина обратилась в Центр занятости населения города Улан-Удэ о постановке на учёт в качестве безработного.



Однако пособие обратившейся назначено не с первого дня признания безработной, а с момента получения справок для назначения пособия, в мае текущего года.



Кроме того, женщине, как признанной безработной и имеющей детей в возрасте до 18 лет, размер пособия не был увеличен из расчёта 3 тысячи рублей за каждого ребёнка.



Директору учреждения внесено представление, которое удовлетворено. Заявителю произведены перерасчёт и выплата пособия, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

