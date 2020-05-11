Высажено 75 кустов сирени
75 кустов сирени украсили благоустроенную территорию в районе проспекта Маршала Жукова. В акции, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов.
– 75-летие Великой Победы – значимый юбилей для всех нас! И, конечно же, мы готовились к этой дате особо. К сожалению, нам пришлось перенести торжественные мероприятия. Но наш долг и обязанность перед старшим поколением – сделать это день памятным для иркутян. Сегодняшняя акция – дань уважения нашим дорогим ветеранам. Убежден, в дальнейшем «Аллея памяти» станет одним из любимых мест у иркутян. Каждый сможет прийти сюда и почтить память героев, – отметил Руслан Болотов.
В честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Игорь Кобзев и Руслан Болотов возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь», памятнику генералу армии Афанасию Белобородову, к стеле с именами захороненных на Амурском кладбище, к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Участники церемонии почтили память павших солдат и офицеров минутой молчания.
Кроме того, Руслан Болотов возложил цветы к памятнику маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому и памятнику генерал-майору авиации Николаю Челнокову, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
В Иркутске высадили «Аллею Победы»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Стало известно, какие меры предприняли при встрече первой группы вахтовиков из Якутии
Зоопарк нуждается в помощи неравнодушных людей
Общее число заболевших уже более двухсот тысяч
Работы завершатся к концу года
Девушка собиралась продать гаджет, но не успела
В Иркутской области 334 заболевших COVID-19
Возбуждено уголовное дело
Выздоровело около двухсот человек
Возбуждены уголовные дела
Днём ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 17-22 м/с
Разговор с одним из них составил более 40 минут
В ролике молодой артист спел на пустой площади Советов. Видео
В годы Великой Отечественной войны в Иркутске работало 28 госпиталей
За весь период проведено более 5,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа
За сутки в регионе выявили 35 новых больных COVID-19