В Иркутске высадили «Аллею Победы»

Высажено 75 кустов сирени



75 кустов сирени украсили благоустроенную территорию в районе проспекта Маршала Жукова. В акции, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов.



– 75-летие Великой Победы – значимый юбилей для всех нас! И, конечно же, мы готовились к этой дате особо. К сожалению, нам пришлось перенести торжественные мероприятия. Но наш долг и обязанность перед старшим поколением – сделать это день памятным для иркутян. Сегодняшняя акция – дань уважения нашим дорогим ветеранам. Убежден, в дальнейшем «Аллея памяти» станет одним из любимых мест у иркутян. Каждый сможет прийти сюда и почтить память героев, – отметил Руслан Болотов.



В честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Игорь Кобзев и Руслан Болотов возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь», памятнику генералу армии Афанасию Белобородову, к стеле с именами захороненных на Амурском кладбище, к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Участники церемонии почтили память павших солдат и офицеров минутой молчания.



Кроме того, Руслан Болотов возложил цветы к памятнику маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому и памятнику генерал-майору авиации Николаю Челнокову, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.



