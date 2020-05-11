 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Мая

10 Мая

Популярное

В Иркутске высадили «Аллею Победы»

В Иркутске высадили «Аллею Победы»
Общество,  Фото:pixabay.com
Высажено 75 кустов сирени

75 кустов сирени украсили благоустроенную территорию в районе проспекта Маршала Жукова. В акции, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов.

– 75-летие Великой Победы – значимый юбилей для всех нас! И, конечно же, мы готовились к этой дате особо. К сожалению, нам пришлось перенести торжественные мероприятия. Но наш долг и обязанность перед старшим поколением – сделать это день памятным для иркутян. Сегодняшняя акция – дань уважения нашим дорогим ветеранам. Убежден, в дальнейшем «Аллея памяти» станет одним из любимых мест у иркутян. Каждый сможет прийти сюда и почтить память героев, – отметил Руслан Болотов.

В честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Игорь Кобзев и Руслан Болотов возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь», памятнику генералу армии Афанасию Белобородову, к стеле с именами захороненных на Амурском кладбище, к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Участники церемонии почтили память павших солдат и офицеров минутой молчания.

Кроме того, Руслан Болотов возложил цветы к памятнику маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому и памятнику генерал-майору авиации Николаю Челнокову, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

75 лет Победы Иркутск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сегодня из Якутии вернутся остальные вахтовики Бурятии
Сегодня из Якутии вернутся остальные вахтовики Бурятии
Общество, 11.05.2020
Стало известно, какие меры предприняли при встрече первой группы вахтовиков из Якутии
В России от коронавируса умерло более двух тысяч человек
В России от коронавируса умерло более двух тысяч человек
Общество, 11.05.2020
Общее число заболевших уже более двухсот тысяч
Жительница Бурятии украла телефон у знакомой
Жительница Бурятии украла телефон у знакомой
Общество, 11.05.2020
Девушка собиралась продать гаджет, но не успела 
В Забайкалье 364 случая заболевания коронавирусом
В Забайкалье 364 случая заболевания коронавирусом
Общество, 11.05.2020
В Иркутской области 334 заболевших COVID-19
В Бурятии 659 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии 659 случаев заражения коронавирусом
Общество, 11.05.2020
Выздоровело около двухсот человек
Ветреная погода ожидается сегодня в Бурятии
Ветреная погода ожидается сегодня в Бурятии
Общество, 11.05.2020
Днём ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 17-22 м/с
Глава Бурятии поздравил по скайпу ветеранов войны
Глава Бурятии поздравил по скайпу ветеранов войны
Общество, 10.05.2020
Разговор с одним из них составил более 40 минут
Лудуб Очиров снялся в клипе для онлайн-концерта «Герои Победы»
Лудуб Очиров снялся в клипе для онлайн-концерта «Герои Победы»
Общество, 10.05.2020
В ролике молодой артист спел на пустой площади Советов. Видео
В Иркутске открыли мемориальную доску на здании бывшего эвакогоспиталя
В Иркутске открыли мемориальную доску на здании бывшего эвакогоспиталя
Общество, 10.05.2020
В годы Великой Отечественной войны в Иркутске работало 28 госпиталей
За сутки в России выявили 11 012 новых больных коронавирусом
За сутки в России выявили 11 012 новых больных коронавирусом
Общество, 10.05.2020
За весь период проведено более 5,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа

В Забайкалье 344 случая заражения коронавирусом
В Забайкалье 344 случая заражения коронавирусом
Общество, 10.05.2020
За сутки в регионе выявили 35 новых больных COVID-19

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^