Бурятский театр драмы показывает онлайн-спектакли



6 апреля - аудиоспектакль Намжила Нимбуева «Цветет черемуха», 16+;

8 апреля – «Слуга двух господ»,16+;

9 апреля – «Эрьехэ наран-1», 16+;

10 апреля – «Эрьехэ наран -2», 16+;

11 апреля - «Выходили бабки замуж»,16+;

12 апреля – «Любовь под вязами», 16+.



Спектакли можно посмотреть на YouTube-канале театра.







Бурятский театр драмы вчера представил совместный проект Республиканского радио и республиканского информационного центра министерства культуры РБ – радиоспектакль «Цветёт черемуха» (16+) по пьесе Намжила Нимбуева.Роли озвучили актёры театра бурятской драмы: Солбон Субботин, Баярто Ендонов, Надежда Мунконова, Дарима Лубсанова. Режиссёр аудиопостановки - Баярма Жалцанова, авторский текст читает художественный руководитель театра кукол «Ульгэр» Эрдэни Жалцанов, звукооператор - Янжима Дондупова.- Пьеса «Цветёт черемуха», написанная едва перешагнувшим 20-летие Намжилом Нимбуевым в конце 60-х годов прошлого века. Сегодня пьеса звучит свежей и светлой песней молодости и любви. Слушая эту пьесу, каждый не раз улыбнётся сквозь годы воспоминаниям о своей первой любви, - отметили в театре.Расписание онлайн-спектаклей: