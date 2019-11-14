Победу разделили команды иркутских школ №15 и №27
В Иркутске прошла ежегодная квиз-игра «Иркутск – наш общий дом». Участие в ней приняли 10 молодёжных команд – представителей национально-культурных объединений и военно-патриотических организаций. Возраст участников от 14 до 17 лет.
Квиз-игра проводится четвёртый год в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства. Командам предстояло ответить на вопросы по истории Иркутска, городской архитектуре, национальных традициях и культуре народов, проживающих на территории нашей страны, а также военной истории России. Один из блоков был составлен из вопросов партнёров игры – Иркутского планетария и театра юного зрителя имени А. Вампилова.
Призёрами игры стали 5 команд. Третье место разделили между собой команды городского школьного парламента и польской культурной автономии «Огниво». Второе место заняли юнармейцы команды Иркутского городского центра «Патриот». Победителями стали две команды – «Импульс» (школа №15) и «Медведи 27» (школа №27). Все победители получили призы и подарки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В Иркутске провели ежегодную квиз-игру, посвящённую городу
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