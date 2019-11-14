 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Ноября

13 Ноября

Популярное

В Иркутске провели ежегодную квиз-игру, посвящённую городу

В Иркутске провели ежегодную квиз-игру, посвящённую городу
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
Победу разделили команды иркутских школ №15 и №27

В Иркутске прошла ежегодная квиз-игра «Иркутск – наш общий дом». Участие в ней приняли 10 молодёжных команд – представителей национально-культурных объединений и военно-патриотических организаций. Возраст участников от 14 до 17 лет.

Квиз-игра проводится четвёртый год в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства. Командам предстояло ответить на вопросы по истории Иркутска, городской архитектуре, национальных традициях и культуре народов, проживающих на территории нашей страны, а также военной истории России. Один из блоков был составлен из вопросов партнёров игры – Иркутского планетария и театра юного зрителя имени А. Вампилова.

Призёрами игры стали 5 команд. Третье место разделили между собой команды городского школьного парламента и польской культурной автономии «Огниво». Второе место заняли юнармейцы команды Иркутского городского центра «Патриот». Победителями стали две команды – «Импульс» (школа №15) и «Медведи 27» (школа №27). Все победители получили призы и подарки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
игра викторина Иркутск молодежь школьники патриотическое воспитание День народного единства
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Танцоры из Агинского округа победили на международном конкурсе
Танцоры из Агинского округа победили на международном конкурсе
Общество, 14.11.2019
Могойтуйский коллектив «Уянга» стал лауреатом первой степени в Новосибирске
В Иркутске провели ежегодную квиз-игру, посвящённую городу
В Иркутске провели ежегодную квиз-игру, посвящённую городу
Общество, 14.11.2019
Победу разделили команды иркутских школ №15 и №27
В Бурятии проводится операция «Забой»
В Бурятии проводится операция «Забой»
Общество, 14.11.2019
За перевозку мяса без ветеринарных документов возьмут штраф
«Буряты» из КВН встретились с мэром Иркутска
«Буряты» из КВН встретились с мэром Иркутска
Общество, 14.11.2019
На встрече они обсудили вопросы развития КВН в областном центре
В Кяхтинском районе Бурятии открылась библиотека нового поколения
В Кяхтинском районе Бурятии открылась библиотека нового поколения
Общество, 14.11.2019
Она оснащена в соответствии с современными стандартами
Иркутянки выиграли кубок России по спортивной аэробике
Иркутянки выиграли кубок России по спортивной аэробике
Общество, 14.11.2019
Соревнования проходили 11 ноября в Москве
В Улан-Удэ пройдёт городской конкурс учителей начальных классов
В Улан-Удэ пройдёт городской конкурс учителей начальных классов
Общество, 14.11.2019
Мероприятие будет проводиться в школе №1 с 18 по 22 ноября
В Забайкалье до конца года выплатят компенсацию за засуху
В Забайкалье до конца года выплатят компенсацию за засуху
Общество, 14.11.2019
Аграрии получат по страховке более 99 миллионов рублей
В Бурятии буддийская библиотека пополнилась редкими книгами
В Бурятии буддийская библиотека пополнилась редкими книгами
Общество, 14.11.2019
В дар университету был передан тибетско-монгольский словарь
Село в Бурятии уже два года живёт без фельдшера
Село в Бурятии уже два года живёт без фельдшера
Общество, 14.11.2019
Специалисты отказываются там работать из-за ветхого здания фельдшерско-акушерского пункта
Учитель из Улан-Удэ победил во всероссийском конкурсе
Учитель из Улан-Удэ победил во всероссийском конкурсе
Общество, 14.11.2019
Лучший учитель Бурятии 2014 года Алексей Тихонов обошёл более 500 учителей со всей России
В Бурятии в детсаду нарушались условия хранения крупы
В Бурятии в детсаду нарушались условия хранения крупы
Общество, 14.11.2019
В помещении, где хранилась крупа, был слишком влажный воздух

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^