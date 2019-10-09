Первенство и чемпионат области пройдут в середине октября в ДС «Труд»
С 16 по 17 октября в Иркутске состоятся первенство и чемпионат Иркутской области по каратэ. Соревнования начнутся в 10:00 во дворце спорта «Труд».
К участию допускаются сборные команды общественных организаций и клубов области, развивающие каратэ. Выступающий должен иметь спортивный разряд не ниже третьего.
Личные соревнования проводятся по системе с выбыванием после одного поражения, третьих мест – два, в командных соревнованиях третье место одно.
16 октября пройдёт первенство области. В программе: ката юноши, девушки 10-11, 12-13, 14-15 лет. Поединки юношей 10-11 лет в 5 весовых категориях; девушек 10-11 лет в 2 весовых категориях, юношей 12-13 лет в 5 весовых категориях; девушек 12-13 лет в 2 весовых категориях, юношей 14-15 лет в 5 весовых категориях; девушек 14-15 лет в 2 весовых категориях.
17 октября начнётся чемпионат региона. Будут выступать юноши 16-17 лет в 5 весовых категориях, девушки 16-17 лет в 3 весовых категориях, мужчины старше 18 лет в 5 весовых категориях, женщины старше 18 лет в 4 весовых категориях. Также состоятся командные соревнования. В составе команды 3 человека из каждой возрастной категории.
Участники и команды награждаются медалями, дипломами, призами и командными кубками, сообщает минспорта области.
В Иркутске определят чемпиона по каратэ
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