Рэпер из Улан-Удэ Everthe8 выпустил новый клип

4 июля рэпер из Улан-Удэ Everthe8 (Тимур Бубеев), проживающий уже два года в Москве, выпустил новый клип на песню «OW, I like it». В клипе Тимур развлекается с друзьями и проводит время с девушкой. Песня входит в его новый мини-альбом 8th The Human, который рэпер описывает как «аудиовизуальный перфоманс, представленный в форме синтеза графической новеллы и музыки».
Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнский рэпер «взорвал» музыкальные топы со своим англоязычным альбомом Ulan-Ude Summer 16', который вышел в феврале этого года. Треки с этого релиза попали в ротацию радио Studio 21 и в авторский плейлист Кирилла Иванова из группы СБПЧ.
- Я писал этот альбом в деревянном домике на горе на окраине Улан-Удэ, в поселке Верхняя Березовка. Эта атмосфера помогла мне уединиться и писать свои песни на микрофон, который тогда стоил дешевле, чем мои кроссовки сейчас. Эти песни мы выпустили еще в 2016, а теперь решили собрать их в тейп. А по случаю того, что мне сломали челюсть, мы решили обернуть его в упаковку,- рассказывает Тимур в интервью порталу о популярной культуре STUDIO 21.
Тимур успел поработать с музыкальным продюсером рекорд-лейбла, основанного Иваном Дорном, его слушают такие реперы, как Витя АК и Хаски. Он выступает на московских вечеринках, и многие фанаты ждут его концертов: «стильно, люто, по-азиатски», «прославляет Бурятию», «Сколько он готовился? Звучит просто супер, чувствуется что вложена душа и много работы» - отзываются слушатели.