Рэпер из Улан-Удэ Everthe8 выпустил новый клип

4 июля рэпер из Улан-Удэ Everthe8 (Тимур Бубеев), проживающий уже два года в Москве, выпустил новый клип на песню «OW, I like it». В клипе Тимур развлекается с друзьями и проводит время с девушкой. Песня входит в его новый мини-альбом 8th The Human, который рэпер описывает как «аудиовизуальный перфоманс, представленный в форме синтеза графической новеллы и музыки».









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