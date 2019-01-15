Заявки на участие в конкурсе подаются до 10 февраля
Ежегодно несколько сотен участников конкурса таланта и красоты «Баатар. Дангина» собираются для того, чтобы завоевать престижные титулы.
Конкурс проходит в три этапа. В межрегиональном этапе состязания «Баатар. Дангина» в Улан-Удэ участвуют победители отборочных туров в районах республики и соседних регионах.
Финал мероприятия состоится на сцене Русского драматического театра в дни празднования Сагаалгана.
- Участники покажут свои знания традиций, обычаев бурятской культуры, расскажут о себе, своём роде, родном крае, именитых и прославленных родственниках. Отметим, в этом году жюри присуждает специальный приз за лучший авторский текст конкурса «Визитная карточка». Юные участники расскажут веселые истории-небылицы о себе или о своих друзьях, мальчики и юноши посоревнуются в силе и ловкости, старшие участники – в конкурсе на знание благопожеланий на бурятском языке, - рассказали в пресс-службе министерства культуры Бурятии.
Конкурсные задания украсят сольные художественные номера в любом жанре искусства в исполнении участников. Также здесь будет организовано дефиле в современных бурятских стилизованных нарядах.
В конкурсе могут принять участие представители любых национальностей, владеющие бурятским языком. Обязательное условие: использование родного диалекта, локальных традиций; костюм участника должен соответствовать родовой принадлежности, социальному статусу и возрасту носителя.
Номинации здесь следующие: «Эдир Баатар» – для мальчиков от 7 до 13 лет; «Эдир Дангина» – для девочек от 7 до 13 лет; «Баатар» – для юношей от 16 до 25 лет; «Дангина» – для девушек от 16 до 22 лет.
Заявки на участие в конкурсе подаются до 10 февраля в Республиканский центр народного творчества. Сам конкурс пройдёт 14 февраля.
Положение конкурса можно посмотреть здесь: http://xn--80aab7afbga0a3d.xn--p1ai/polozheniya
В Бурятии пройдёт конкурс «Баатар. Дангина»
Общество, Фото:
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