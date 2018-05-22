Они показали детям упражнения и рассказали о безопасности на дороге
В районах Бурятии проходят спортивные мероприятия в рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». Полицейские ОМВД России по Кабанскому району отправились к воспитанникам детского сада «Алёнушка» посёлка Селенгинск.
Стражи порядка поговорили с малышами о здоровом образе жизни, а затем провели зарядку-разминку с «Дядей Стёпой полицейским». Дети расспрашивали полицейских о службе, изучали элементы форменного обмундирования и примеряли фуражку.
Инспектор по пропаганде ГИБДД рассказал малышам о правилах безопасного поведения на дороге и в быту, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полицейские Бурятии провели зарядку с детсадовцами
Общество, Фото:
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