Полицейские Бурятии провели зарядку с детсадовцами

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Они показали детям упражнения и рассказали о безопасности на дороге



В районах Бурятии проходят спортивные мероприятия в рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». Полицейские ОМВД России по Кабанскому району отправились к воспитанникам детского сада «Алёнушка» посёлка Селенгинск.



Стражи порядка поговорили с малышами о здоровом образе жизни, а затем провели зарядку-разминку с «Дядей Стёпой полицейским». Дети расспрашивали полицейских о службе, изучали элементы форменного обмундирования и примеряли фуражку.



Инспектор по пропаганде ГИБДД рассказал малышам о правилах безопасного поведения на дороге и в быту, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

