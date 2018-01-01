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Бурятская лыжница Алиса Жамбалова вошла в 20-ку лучших на этапе Тур де Ски-2018
Общество, 01.01.2018 11:13 Фото:
31 декабря в горах Швейцарии прошла гонка на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на II этапе традиционной лыжной многодневки Тур де Ски-2018
Интриги в гонке практически не было. По всей видимости, великолепно чувствующая себя в среднегорье Ингвильд Флюгстад Ёстберг захватила лидерство с самой первой отсечки и в дальнейшем только наращивала преимущество над соперницами. Венг также не дала повода сомневаться, что станет второй, и лишь за третье место развернулась борьба между финкой Кертту Нисканен и Сэди Бьорнсен. Американка начала чуть свободнее и сумела в нужный момент прибавить и оттеснить соперницу с третьей строчки, которую та долгое время удерживала.
Что касается россиянок, то Наталья Непряева, видимо, не до конца восстановилась после спринта и была не столь резва, как обычно в этом сезоне в своей любимой классике. На первых отсечках пороху на место в десятке ещё хватало, но в конце концов она отвалилась на 12-е место. Анастасия Седова напротив начала довольно мягко, и в какой-то момент её почти догнала стартовавшая в 30 секундах позади немка Штефани Бёлер, однако россиянка в этот момент прибавила и так не позволила немке догнать себя, сократив своё отставание от старожила Тура до 13 секунд.
Нельзя не отметить и Алису Жамбалову, для которой данное выступление стало одним из лучших в карьере - место выше сегодняшнего 20-го она занимала только на предолимпийской неделе в Пхёнчхане, где практически не было лидеров, да в недавней гонке преследования в Тоблахе, но там это было именно чистое время, тогда как на финиш спортсменка из Бурятии пришла 26-й, сообщает «Лыжный спорт».
По данным Sports.ru, в общем зачёте Алиса Жамбалова находится на 27 месте. Выше её находятся две сокомандницы - на 22-м Анастасия Седова, на пятом - Наталья Непряева.
1 января соревнования продолжатся гонками преследования свободным стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин. Стартовый гандикап будет определяться по положению в общем зачете многодневки.
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