В Улан-Удэ прикрыли три павильона Papa's Kitchen с шаурмой



Как рассказали в надзорном ведомстве, приём продукции и продовольственного сырья там осуществлялся без документов, подтверждающих их качество и безопасность. В самих ларьках не проводили дезинсекцию и дератизацию. Туалеты для посетителей и персонала отсутствовали – как и программы производственного контроля. Поточность технологических процессов, режим мытья и дезинфекции посуды и инвентаря не соблюдались.



Кроме того, сотрудники игнорировали требования по прохождению профессиональной гигиенической подготовки и аттестации и медосмотры. На владельца ларьков уже завели дела об административных правонарушениях. Наказание ему определит суд. Все материалы туда направили на рассмотрение в конце марта.

В столице Бурятии приостановили работу трёх павильонов по продаже шаурмы Papa's Kitchen– на улицах Гагарина, Камова и Трубачеева. Причина тому – грубые нарушения санитарного законодательства, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.