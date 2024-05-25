Транспортная прокуратура проводит проверку
В субботу, 25 мая, на подъездных путях в Братске Иркутской области сошли с рельсов два вагона.
- По предварительной информации, на путях необщего пользования станции Братск при проведении маневровых работ произошёл сход двух вагонов, гружённых лесоматериалами, - сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Пострадавших нет. Инцидент не повлиял на движение поездов.
Сейчас проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Братская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне четыре вагона сошли с рельсов на станции Медведчиково в Улан-Удэ.
В Братске с рельсов сошли гружённые лесом вагоны
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Приговор суда первой инстанции изменён по представлению прокурора
Вместо денег они получили самсу и ящик газировки
Транспортная прокуратура проводит проверку
Пожар произошёл на Бурводе
ДТП произошло на Верхней Берёзовке
Всего обманутыми оказались более 40 человек
Инцидент произошёл на станции Медведчиково
Там уже начали проверку
Огонь повредил и гаражи
Видео появилось в СМИ
Погиб человек, который хотел успокоить агрессивного мужчину
Своих жертв он нашёл на сайте знакомств
Драгметалл конфисковали в доход государства
Транспортная прокуратура проводит проверку
Сообщается, что в учреждении нашли подозрительный предмет