25 мая

24 мая

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В Улан-Удэ сошли с рельсов четыре вагона

В Улан-Удэ сошли с рельсов четыре вагона
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Инцидент произошёл на станции Медведчиково

Вагоны сошли с рельсов на станции Медведчиково в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- По предварительной информации, 24 мая на подъездном пути необщего пользования станции Медведчиково при проведении маневровых работ произошёл сход четырёх вагонов, - сообщили в надзорном органе.


Пострадавших нет. Движение поездов не приостанавливалось. 

Бурятская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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