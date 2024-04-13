Нетрезвую пенсионерку за рулём внедорожника задержали в Улан-Удэ

От медицинского освидетельствования женщина отказалась
За прошедшую неделю задержаны трое нетрезвых водителей, об опасном поведении которых очевидцы своевременно сообщили в полицию.
Так, днём 4 апреля в телеграм-бот @gibdd03_bot поступило сообщение о том, что на СТО в Советском районе приехал водитель с признаками опьянения. Очевидец приложил фотографию автомобиля предполагаемого нарушителя. Находящийся неподалеку экипаж ДПС сразу же выехал на место. За рулём машины «Тойота Виш» находился 37-летний мужчина, от которого исходил запах алкоголя. От прохождения освидетельствования улан-удэнец отказался, в связи с чем, в отношении него был составлен протокол.
Аналогичный случай произошёл ночью 5 апреля. 62-летняя водитель машины «Митсубиши Паджеро», об опасном вождении которой бдительные граждане сообщили в ГИБДД через телеграм-бот, также отказалась от освидетельствования. Как выяснилось, ранее она уже была лишена прав управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение. За повторное ей грозит уже уголовная ответственность.
Информация ещё об одном нетрезвом нарушителе поступила в ГИБДД вечером 7 апреля. В сообщении было указано, что водитель автомобиля «Тойота Марк 2» приехал к магазину и, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие.
Приехавшим для отработки сведений инспекторам ДПС продавец рассказала: нарушитель проживает недалеко от места ДТП и после произошедшего направился в сторону дома. Инспекторы проследовали к месту предполагаемого места жительства горожанина и обнаружили его за рулём иномарки в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.
В отношении 47-летнего мужчины составлен административный протокол за отказ от прохождения освидетельствования.
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Происшествия, Фото:
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