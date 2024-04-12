65-летняя улан-удэнка «инвестировала» в мошенников больше полумиллиона





65-летняя жительница Улан-Удэ потеряла около 600 тысяч рублей в поисках пассивного заработка в сети Интернет. Горожанка столкнулась с мошенниками.Пенсионерка регистрировалась на различных тематических сайтах, чтобы найти подходящий вариант заработка. И, как полагала, нашла: 25 марта в мессенджере ей позвонил мужчина, представился трейдером и предложил свои услуги. Он обещал крупный доход от вложений на платформе их компании.- Предложение горожанку заинтересовало. Она установила на телефон необходимые приложения и пополнила баланс личного кабинета. Видя, как переведённые на брокерский счёт 10 тысяч рублей за сутки дали приличную прибыль, улан-удэнка для увеличения процента дохода дополнительно перевела деньги. Сначала она перечисляла собственные накопления, затем в ход пошли средства кредитных карт, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Вывести, якобы, заработанную сумму не удалось: по словам лже-консультанта, для этого был нужен поручитель. Выступить в качестве поручителя заявительница попросила знакомую, которая в результате тоже оказалась втянутой в мошенническую схему. По указанию «специалиста» она перечислила приятельнице около 300 тысяч рублей, а та внесла их на «брокерский счёт».Только после того, когда приехала дочь потерпевшей, вскрылся обман. Пенсионерка поняла, что стала жертвой IT-преступников. И это при том, что она была наслышана о способах мошенничеств из СМИ.Полицейские призывают граждан быть осторожными в желании заработать большие деньги на инвестировании в короткие сроки.- Игра на фондовой бирже является одним из самых рискованных видов финансовых операций. Прежде, чем принимать участие в подобной деятельности, необходимо посетить тематические курсы и проверить наличие у финансовой организации лицензии на сайте Центрального банка РФ. Чтобы не попасться на улочку аферистов, остерегайтесь предложений о быстром и лёгком заработке. Также помните: мошенники могут действовать и от имени официальных инвестиционных компаний. Будьте бдительны, - предупреждают стражи порядка.