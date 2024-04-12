ДТП с пострадавшими подростками в Улан-Удэ заинтересовалась прокуратура

Надзорное ведомство взяло его под свой контроль
Прокуратура Бурятии заинтересовалась ДТП с двумя пострадавшими, которое произошло вечером 11 апреля в Улан-Удэ, на улице Полевая. Как сообщал «Байкал-Daily»
, 39-летний водитель автомобиля Toyota Avensis отвлёкся на мобильник и сбил 16-летних подростков, находившихся в тот момент на проезжей части.
Одного несовершеннолетнего отпустили домой после осмотра. Второй получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу.
После ДТП в ГИБДД начали проверку, которую проконтролирует прокуратура. В ходе надзорных мероприятий там дадут оценку законности принятого решения.
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