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ДТП с пострадавшими подростками в Улан-Удэ заинтересовалась прокуратура

ДТП с пострадавшими подростками в Улан-Удэ заинтересовалась прокуратура
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Надзорное ведомство взяло его под свой контроль

Прокуратура Бурятии заинтересовалась ДТП с двумя пострадавшими, которое произошло вечером 11 апреля в Улан-Удэ, на улице Полевая. Как сообщал «Байкал-Daily», 39-летний водитель автомобиля Toyota Avensis отвлёкся на мобильник и сбил 16-летних подростков, находившихся в тот момент на проезжей части.

Одного несовершеннолетнего отпустили домой после осмотра. Второй получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу. 

После ДТП в ГИБДД начали проверку, которую проконтролирует прокуратура. В ходе надзорных мероприятий там дадут оценку законности принятого решения.
ДТП пострадавшие подростки прокуратура

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