Иркутянина, убившего пожилую мать, приговорили к 15 годам колонии

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Пьяный сын забил до смерти 88-летнюю мать



56-летнего жителя Иркутска приговорили к 15 годам колонии за убийство престарелой матери.



- Судом и следствием установлено, что в конце января 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно причинил своей 88-летней матери различные телесные повреждения. Женщина скончалась от тупой травмы грудной клетки и множественных переломов рёбер, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



В кратчайшие сроки мужчину задержали и заключили под стражу.



Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, дополнительное наказание – ограничение свободы на 1 год 6 месяцев.



Приговор не вступил в законную силу.

