Таможенники нашли минералы в сумке туристки
Туристка из Китая пыталась незаконно вывезти из страны 5 кг бурятского нефрита. В пункте пропуска МАПП Забайкальск таможенники обнаружили в её сумке 16 природных минералов разной формы, размеров и оттенков.
- Иностранка не внесла минералы в пассажирскую таможенную декларацию и на устный вопрос сотрудников таможенного поста о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, ответила отрицательно. У неё отсутствовали и разрешительные документы на вывоз нефрита, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
При опросе туристка призналась, что пыталась вывезти нефрит в КНР по просьбе своего друга за вознаграждение в 500 юаней. Минералы были привезены из Улан-Удэ. Друг оставил пакет с нефритом в условном месте возле кафе в посёлке Забайкальск.
Читинская таможня в отношении гражданки КНР возбудила два дела об административных правонарушениях: по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров» и по ст. 16.3 «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФ)».
Справка:
Нефрит необработанный включен в перечень видов минерального сырья. Вывоз физическими лицами минерального сырья в качестве товаров для личного пользования запрещён.
Гражданка Китая пыталась незаконно вывезти 5 кг бурятского нефрита
Происшествия, Фото:
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