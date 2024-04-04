Два лесных пожара потушили в Бурятии

На тушении работали 18 человек



За прошедшие сутки, 3 апреля, в Бурятии обнаружили два лесных пожара, оба произошли в Бичурском районе. Причиной стало неосторожное обращение людей с огнём.



- На тушении работали 18 человек из числа лесной охраны. Было задействовано девять единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 8,2 га. Ущерба лесному фонду нет, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На 13:00 4 апреля новых возгораний в республике не зарегистрировано.



Отметим, за аналогичный период 2023 года было зарегистрировано 34 лесных пожара на общей площади 5500,6 га.



При обнаружении лесных пожаров жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.



