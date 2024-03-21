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Улан-удэнец перевёл мошенникам 21 млн рублей

Улан-удэнец перевёл мошенникам 21 млн рублей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Установлен печальный рекорд

В Улан-Удэ зафиксирован печальный рекорд по объёму украденных мошенниками средств. Доверчивый горожанин лишился 21 млн рублей.

Об этом случае рассказали сегодня в мэрии. Мужчина поверил, что сможет крупно заработать в брокерской конторе. «Брокер» уверял: чем больше будет сумма «инвестиций», тем больший процент получит клиент.

За два месяца мужчина вложил в платформу 21 млн рублей. Вывести деньги из проекта ожидаемо не удалось.

Ранее самой крупной суммой, которую с начала 2024 года удалось вытянуть преступникам в Бурятии, было 10,5 млн. Как сообщал «Байкал-Dailу», чтобы перевести эти деньги, преподаватель из Улан-Удэ продала свою квартиру
мошенничество

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