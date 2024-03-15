ЕР передаст в кабмин предложения по реализации послания Путина

Партия представит свои предложения по реализации новых национальных проектов
«Единая Россия» намерена дополнить народную программу в соответствии с важнейшими задачами, изложенными Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии.
В первую очередь партия представит свои предложения по реализации новых национальных проектов: «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь России», «Семья», «Кадры» и «Экономика данных». Особое внимание будет уделено разработке ключевых программ развития страны, пишет mkset.ru.
Медведев поручил координаторам социальных блоков народной программы «Единой России» подготовить предложения по реализации указов, включая поддержку многодетных семей и создание платформы помощи гражданам в сохранении их здоровья на протяжении всей жизни. Совместно с Минтрудом также будет разработана новая модель оплаты труда бюджетников.
Партия также принимает активное участие в обновлении налоговой системы.
Все разделы народной программы будут пересмотрены. Например, в разделе «Современное образование и передовая наука» будет продолжен капитальный ремонт школ – одно из основных направлений работы партии в образовании. Также механизм программы будет распространён на капитальный ремонт детских садов, колледжей и общежитий вузов.
Будут внесены изменения и в раздел «Хорошая работа – достаток в доме», который должен быть согласован с национальным проектом «Кадры». Предстоит отработать новую, справедливую систему оплаты труда бюджетников в пилотных регионах.
Совместно с правительством будет разработан национальный проект «Семья» и комплексная программа по охране материнства и сохранению здоровья детей.
При реализации государственной программы «Земский работник культуры» партия предлагает учитывать опыт регионов, где уже действуют аналогичные программы поддержки, и внедрять национальные проекты и государственные программы по гибкой системе в новых регионах, сообщает сайт партии ЕР.
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что почти по всем разделам получены предложения и сформированы свыше ста новых показателей документа. «Единая Россия» совместно с правительством, фракцией в Государственной думе и сенаторами готовит соответствующие изменения в нормативную базу, чтобы все решения президента заработали в самое ближайшее время.
ЕР передаст в кабмин предложения по реализации послания Путина
Власть, Фото:
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