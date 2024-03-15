15 марта

14 марта

Популярное

ЕР передаст в кабмин предложения по реализации послания Путина

ЕР передаст в кабмин предложения по реализации послания Путина
Власть,  Фото:пресс-служба ЕР
Партия представит свои предложения по реализации новых национальных проектов

«Единая Россия» намерена дополнить народную программу в соответствии с важнейшими задачами, изложенными Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии.

В первую очередь партия представит свои предложения по реализации новых национальных проектов: «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь России», «Семья», «Кадры» и «Экономика данных». Особое внимание будет уделено разработке ключевых программ развития страны, пишет mkset.ru.

Медведев поручил координаторам социальных блоков народной программы «Единой России» подготовить предложения по реализации указов, включая поддержку многодетных семей и создание платформы помощи гражданам в сохранении их здоровья на протяжении всей жизни. Совместно с Минтрудом также будет разработана новая модель оплаты труда бюджетников.

Партия также принимает активное участие в обновлении налоговой системы.

Все разделы народной программы будут пересмотрены. Например, в разделе «Современное образование и передовая наука» будет продолжен капитальный ремонт школ – одно из основных направлений работы партии в образовании. Также механизм программы будет распространён на капитальный ремонт детских садов, колледжей и общежитий вузов.

Будут внесены изменения и в раздел «Хорошая работа – достаток в доме», который должен быть согласован с национальным проектом «Кадры». Предстоит отработать новую, справедливую систему оплаты труда бюджетников в пилотных регионах.

Совместно с правительством будет разработан национальный проект «Семья» и комплексная программа по охране материнства и сохранению здоровья детей.

При реализации государственной программы «Земский работник культуры» партия предлагает учитывать опыт регионов, где уже действуют аналогичные программы поддержки, и внедрять национальные проекты и государственные программы по гибкой системе в новых регионах, сообщает сайт партии ЕР.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что почти по всем разделам получены предложения и сформированы свыше ста новых показателей документа. «Единая Россия» совместно с правительством, фракцией в Государственной думе и сенаторами готовит соответствующие изменения в нормативную базу, чтобы все решения президента заработали в самое ближайшее время.


Единая Россия 2024

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мэр Улан-Удэ проголосовал на выборах президента страны
Мэр Улан-Удэ проголосовал на выборах президента страны
Власть, 15.03.2024
Игорь Шутенков приехал на участок с супругой
Глава Бурятии передал Иволгинскому району погрузчик
Глава Бурятии передал Иволгинскому району погрузчик
Власть, 14.03.2024
В прошлом году район получил два грейдера и самосвал
Глава Бурятии поручил ускорить вывод на маршруты новых автобусов
Глава Бурятии поручил ускорить вывод на маршруты новых автобусов
Власть, 11.03.2024
«Коллеги, вижу, что работа затянулась в ряде районов», - отметил Алексей Цыденов
Руководитель отделения СФР по Бурятии получил представление прокуратуры
Руководитель отделения СФР по Бурятии получил представление прокуратуры
Власть, 11.03.2024
Оказались нарушены права жительницы Тарбагатайского района и её детей
Глава Бурятии приехал поздравить работающих 8 марта женщин
Глава Бурятии приехал поздравить работающих 8 марта женщин
Власть, 08.03.2024
Алексей Цыденов: «Вы по-настоящему наполняете нашу жизнь смыслом, любовью и радостью»
В Бурятии выделят субсидии на проекты в сфере межэтнических отношений
В Бурятии выделят субсидии на проекты в сфере межэтнических отношений
Власть, 08.03.2024
Гранты предоставят из республиканского бюджета
Мэр Улан-Удэ поздравил женщин с Международным женским днём
Мэр Улан-Удэ поздравил женщин с Международным женским днём
Власть, 08.03.2024
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил женщин Бурятии с 8 марта
Путин вспомнил о своём полёте на вертолёте в Улан-Удэ
Путин вспомнил о своём полёте на вертолёте в Улан-Удэ
Власть, 07.03.2024

Президент «летал» на тренажёре Ми-171А2

Осталась неделя до окончания приёма заявок на программу «Муравьёв-Амурский 2030»
Осталась неделя до окончания приёма заявок на программу «Муравьёв-Амурский 2030»
Власть, 07.03.2024
Продолжается набор на третий поток программы подготовки кадров для госслужбы и институтов развития Дальнего Востока «Муравьёв-Амурский 2030»
Экс-глава Иволгинского района Бурятии получил реальный срок за взятки
Экс-глава Иволгинского района Бурятии получил реальный срок за взятки
Власть, 07.03.2024
Суд вынес обвинительный приговор Виктору Очирову

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^