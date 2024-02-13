Разрабатывается программа развития электроэнергетики на территории ДФО до 2050 года

В её рамках запланированы модернизация и обновление энергетической отрасли на Дальнем Востоке
Состоялось совместное заседание комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» и координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по национальным проектам и народосбережению. В рамках мероприятия заседания с участием главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, представителей ФОИВ, субъектов Российской Федерации, энергетических компаний, научных объединений и экспертов рассматривались вопросы о разработке программы развития электроэнергетики на территории Дальневосточного федерального округа до 2050 года, направленной на раскрытие экономического потенциала субъектов России, входящих в его состав, а также механизмы проектного финансирования для создания энергетической инфраструктуры.
- Сегодня на территории Дальнего Востока эксплуатируется свыше 300 объектов генерации совокупной установленной электрической мощностью 18,5 ГВт. Наибольшую долю в общем объёме генерации ДФО традиционно занимают тепловые электростанции, - рассказал Алексей Чекунков.
При этом по словам министра, главная проблема электроэнергетики макрорегиона – высокий износ электроэнергетической инфраструктуры, в связи с чем эффективность тепловых электростанций Дальнего Востока на 30% ниже, чем в среднем по России, потери в электрических сетях составляют 9,5 %.
Как сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, к 2030 году, без учёта уже запланированного строительства и модернизации генерирующих мощностей, ожидается дефицит мощности на уровне более 3 ГВт во всех трёх энергозонах Дальнего Востока. Основным драйвером роста потребления электроэнергии на Дальнем Востоке является промышленность, в первую очередь – предприятия химической промышленности и нефтепереработки.
Ещё одной ключевой проблемой для Дальнего Востока является высокий уровень цен на электроэнергию для потребителей – прирост средневзвешенной цены на электроэнергию для прочих потребителей Дальнего Востока за последние 3 года почти в 2 раза выше, чем в среднем по России. При этом разница между тарифами в настоящее время покрывается за счёт механизма «дальневосточной надбавки».
Алексей Чекунков рассказал, что по поручению президента, модернизация и обновление энергетической отрасли на Дальнем Востоке пройдёт по специальной программе до 2050 года, которую реализуют Минвостокразвития, Минэнерго совместно с заинтересованными ФОИВами, крупными энергокомпаниями и регионами ДФО, бизнесом.
- Ключевыми направлениями будущей программы развития электроэнергетики Дальнего Востока на период до 2050 года, на наш взгляд, должны стать: строительство энергомоста из ОЭС Сибири в ОЭС Востока, строительство противопаводковых ГЭС, модернизация неэффективных тепловых электростанций, перевод неэффективных угольных ТЭС на газ, строительство атомных электростанций малой мощности на территориях, где это представляется экономически целесообразным, реализация региональных программ модернизации электросетевого комплекса, - добавил министр.
Разрабатывается программа развития электроэнергетики на территории ДФО до 2050 года
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