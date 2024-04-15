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В городе в Бурятии вывезли 50 кубов мусора

В городе в Бурятии вывезли 50 кубов мусора
Общество,  Фото:Администрация Закаменского района
Уборка проводилась на нескольких территориях

В Закаменск сотрудники администрации города убрали несанкционированные свалки. Они располагались в ДНТ «Горняк», также по улицам Совхозная и Ленина, 3. В общем объёме собрано 50 кубов мусора.

- Выбрасывая мусор на пустырь, в овраг или в лес человек наказывает сам себя, лишая себя и своих детей, внуков комфортных и безопасных условий проживания. За несанкционированную свалку предусмотрена административная и уголовная ответственность! – напомнили администрации Закаменского района Бурятии.


Здесь призвали к бережному отношению к природе и окружающей среде.

- Чистота и порядок в населённом пункте во многом зависят от экологической культуры каждого человека! – подытожили в администрации. 

благоустройство уборка

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