Он будет действовать на площади в 300 с лишним гектаров
На минувшей неделе в прибайкальском селе Турунтаево ввели карантинный фитосанитарный режим. Об этом сообщили в республиканском управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. В ведомстве издали соответствующий приказ № 152 от 10 апреля 2024 года.
Карантин объявили из-за чёрного соснового усача. Этих насекомых в народе называют волосогрызками. Их обнаружили в подкарантинной продукции, которая хранится на участке площадью в 327,1 га (1,29 га – очаг и ещё 325,8 га – буферная зона) на улице Советская. Там установили карантинную фитосанитарную зону
Этим же приказом Россельхознадзор утвердил программа локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции соснового усача (Monochamus galloprovincialis Oliv.) в границах КФЗ. Исполнение мероприятий контролируют сотрудники отдела фитосанитарного контроля.
В селе Бурятии из-за волосогрызок ввели карантин
Общество, Фото:
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