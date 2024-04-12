Руководство школы поблагодарило его
Сотрудники лечебно-исправительного учреждения №5 в Мухоршибирском районе Бурятии помогли с подключением интернета в Усть-Алтачейской средней общеобразовательной школе-интернате.
- Учреждение постоянно оказывает различную помощь учебному заведению, в котором обучаются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. На этот раз сотрудник помог настроить и установить оборудование, - отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Руководство школы выразило слова благодарности за оказанную помощь, а также вручило старшему инженеру группы ИТОСиВ отдела охраны Чингису Доржиеву благодарственное письмо.
Сотрудник УФСИН по Бурятии помог подключить интернет в школе-интернате
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Неравнодушного мужчину наградили
Дачные маршруты в регионе очень популярны
Руководство школы поблагодарило его
Профессионализм медиков высоко оценили
Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов
Горожанам напомнили об административной ответственности
В республику наконец-то придёт тепло
Изменения произойдут с 15 апреля
Водителя, перевозившего опасным образом пассажира, наказали
Они превратили гараж в настоящую свалку из бутылок
Они запугали местную детвору
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
Все повреждённые участки заасфальтируют
Порядка 2 миллионов рублей были её личными накоплениями, остальные деньги - средства договоров займа
Автомобилисты срезают по нему путь на Трубачеева