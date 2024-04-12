Госдумовец из Бурятии рассказал о борьбе против фиктивных браков с иностранцами





На днях депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, направленный против фиктивных браков с иностранцами. Теперь приезжие из других стран смогут получить разрешение на временное проживание (РВП) в РФ в упрощённом порядке (то есть вне квоты), если состоят в браке с гражданами России как минимум два года.



Как отметил спикер ГД Вячеслав Володин, сегодня заключение таких браков без намерения создать семью или оформление фиктивного усыновления стали лазейками для нелегальной миграции.



- Есть фирмы, которые оказывают подобные услуги за деньги. Необходимо это пресечь, – подчеркнул Володин.



Комментируя эту инициативу, депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов заявил: после трагедии в «Крокус Сити Холле» вопросы совершенствования миграционной политики приобрели особую актуальность.



- По общему правилу, РВП иностранцы получают в пределах квоты, ежегодно утверждаемой правительством РФ. Очень часто для легализации своего миграционного статуса в России они используют институт брака без намерения создать семью, поскольку условие по сроку состояния в браке с гражданином России не предусмотрено, – пояснил парламентарий на своей странице во «ВКонтакте».







С момента чудовищного теракта в подмосковном Красногорске прошло три недели. Террористы, ворвавшиеся в концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта (по московскому времени), открыли там стрельбу и устроили страшный пожар. По последним данным, погибли более 140 человек.



Террористов задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. Всех четверых нападавших заключили под стражу. Пока – до 22 мая. Силовики взяли и их сообщников, включая мужчину, сдавшего преступникам квартиру. Последнего обвинили в пособничестве террористической группе.