Там вовсю устанавливают шлагбаумы
С 8 апреля в Бурятии ввели особый противопожарный режим. Он действует по всей республике – за исключением Северобайкальска, Кабанского, Муйского, Окинского, Баунтовского и Северо-Байкальского районов. Вход и въезд в леса отныне под табу.
Сотрудники лесхозов вовсю проводят профилактические мероприятия. В лесах установили уже 290 аншлагов и 126 шлагбаумов.
- Аншлаги – часть противопожарной пропаганды. Они информируют о соблюдении правил безопасности. На каждом указаны телефоны лесхозов, лесничеств и номер горячей линии лесной охраны, куда можно сообщить не только о возгораниях, но и обо всех нарушениях лесного законодательства, – рассказала консультант отдела охраны и защиты лесов РАЛХ Валентина Калашникова.
Лесники также проводят беседы с местными жителями, раздают им листовки и расклеивают плакаты. За пребывание в лесах во время особого противопожарного режима грозит штраф, напомнили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Жителям Бурятии ограничивают вход в леса
Общество, Фото:
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