В Улан-Удэ родилась девочка-богатырь

Общество, Фото: Республиканский перинатальный центр

Её вес при появлении на свет составлял почти 5 килограммов



За последнюю неделю, с 1 по 7 апреля, в республиканском перинатальном центре (РПЦ) в Улан-Удэ на свет появился 101 ребёнок – 50 мальчиков и 51 девочка. Среди них – три двойни.



Самым крупным стала новорождённая весом 4950 граммов и ростом 58 сантиметров, рассказали на официальной странице РПЦ. Самой маленькой оказалась 29-сантиметровая малышка, весившая на тот момент всего 550 граммов.



В наиболее «плодовитый» день – 3 апреля – в перинатальном центре 22 раза приняли роды. Тогда на свет появились 17 мальчиков и 6 девочек, включая двойню.



