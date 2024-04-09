Её вес при появлении на свет составлял почти 5 килограммов
За последнюю неделю, с 1 по 7 апреля, в республиканском перинатальном центре (РПЦ) в Улан-Удэ на свет появился 101 ребёнок – 50 мальчиков и 51 девочка. Среди них – три двойни.
Самым крупным стала новорождённая весом 4950 граммов и ростом 58 сантиметров, рассказали на официальной странице РПЦ. Самой маленькой оказалась 29-сантиметровая малышка, весившая на тот момент всего 550 граммов.
В наиболее «плодовитый» день – 3 апреля – в перинатальном центре 22 раза приняли роды. Тогда на свет появились 17 мальчиков и 6 девочек, включая двойню.
В Улан-Удэ родилась девочка-богатырь
Общество, Фото:
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